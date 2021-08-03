Dolar 8,30'un altını gördü

Türk lirasında değer kazancı, beklenti üzerinde gelen temmuz enflasyonu sonrası devam ediyor. Dolar/TL 8,29 seviyelerine kadar inerken, Euro/TL 9,85 seviyelerini test etti.

Temmuz enflasyonu, piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Tüketici fiyatları, temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,80 arttı. Bir önceki ay yüzde 17,53 olan yıllık enflasyon yüzde 18,95'e çıktı. Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 1,62 artacağını ve yıllık TÜFE'nin yüzde 18,74'e çıkacağını hesaplıyordu.

Yıllık TÜFE yüzde 18,95 ile politika faizine dayanırken, bazı analistlere göre kurdaki fiyatlama faiz indiriminin güçleştiği beklentisi de etkili.

Piyasalarda enflasyon verileri TCMB'nin enflasyonun üzerinde politika faizi uygulayacağı tahahhütü nedeniyle yakından takip ediliyor. Piyasalar önümüzdeki aylarda da enflasyonun yüzde 19 üzerine çıkıp çıkmayacağını yakından takip edecek.