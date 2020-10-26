Dolar 8 TL'nin üzerinde seyrediyor

Türk Lirası dolar karşısında yeni haftaya düşüşle başladı.

Küresel piyasalarda dolar ABD seçimlerinden önce yatırımcıların teşvik paketinin geçmesine yönelik beklentilerinin gerilemesi ve artan koronavirüs vakalarıyla değerlenirken, Türk Lirası karşısında da yükseliş kaydetti.

Dolar/TL sabah saatlerinde 8 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL kuru geçen hafta TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit tutmasının ardından 7,97 seviyelerinin üzerini test etmişti.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows, birbirlerini teşvik paketi üzerinden suçlarken, yatırımcıların seçimlerden önce paketin geçmesi beklentileri azaldı.

Bunun yanında ülkelerde koronavirüs önlemlerinin tüm hızıyla geri dönmesi dolarda güvenli liman taleplerini de artırdı.

Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan Mizuho Bank Ekonomi ve Strateji Başkanı Vishnu Varathan İspanya ve İtalya'daki kısıtlamaların beklenenden daha sıkı olmasının dolardaki düşüşü tersine çeviren katalizörlerden biri olduğunu belirtti.