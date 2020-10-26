banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
SANKO Okullarının tenis başarısı
SANKO Okullarının tenis başarısı
Artvin'den sonbahar manzaraları
Artvin'den sonbahar manzaraları
Dolar rekorla haftaya başladı…
Dolar rekorla haftaya başladı…
Hande Erçel'in
Hande Erçel'in "anne" paylaşımı

Dolar 8 TL'nin üzerinde seyrediyor

Geçen hafta TCMB'nin beklentilerin aksine politika faizini sabit tutmasının ardından 7,97 seviyelerini aşan dolar/TL yeni haftanın ilk gününde 8 seviyesini geçerek rekor kırdı

Ekonomi 26.10.2020, 10:13
2002
Dolar 8 TL'nin üzerinde seyrediyor

Türk Lirası dolar karşısında yeni haftaya düşüşle başladı.

Küresel piyasalarda dolar ABD seçimlerinden önce yatırımcıların teşvik paketinin geçmesine yönelik beklentilerinin gerilemesi ve artan koronavirüs vakalarıyla değerlenirken, Türk Lirası karşısında da yükseliş kaydetti.

Dolar/TL sabah saatlerinde 8 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL kuru geçen hafta TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini yüzde 10,25'te sabit tutmasının ardından 7,97 seviyelerinin üzerini test etmişti.

ABD'de Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Meadows, birbirlerini teşvik paketi üzerinden suçlarken, yatırımcıların seçimlerden önce paketin geçmesi beklentileri azaldı.

Bunun yanında ülkelerde koronavirüs önlemlerinin tüm hızıyla geri dönmesi dolarda güvenli liman taleplerini de artırdı.

Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan Mizuho Bank Ekonomi ve Strateji Başkanı Vishnu Varathan İspanya ve İtalya'daki kısıtlamaların beklenenden daha sıkı olmasının dolardaki düşüşü tersine çeviren katalizörlerden biri olduğunu belirtti.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Kasımpaşa 6 8
6. Antalyaspor 6 8
7. Malatyaspor 6 8
8. Göztepe 6 7
9. Erzurumspor 5 7
10. Sivasspor 4 7
11. Başakşehir 6 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Hatayspor 4 7
14. Konyaspor 5 6
15. Kayserispor 5 6
16. Çaykur Rizespor 5 5
17. Trabzonspor 6 5
18. Denizlispor 5 5
19. Beşiktaş 4 4
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Bandırmaspor 7 5
14. Menemen Belediyespor 6 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 7 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3