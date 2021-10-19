Dolar 8 gündür üst üste rekor kırmaya devam ediyor
Dolar sabaha karşı 9.37 lirayı aşarak rekor kırarken, son 8 işlem gününde üst üste her gün yeni bir tarihi zirve görmüş oldu. Sabah saatlerinde ise 9.29 liraya geriledi.
Dün günü 9.34 liradan kapatan dolar düşük hacimli piyasada yeni tarihi zirvesini gördü.
Dolar/TL sabaha karşı 9.37'yi aşarak rekor kırdı, ardından 9.29'a çekildi. Böylece dolar son 8 işlem gününde üst üste her gün rekor kırmış oldu.
Dolardaki yükselişi tetikleyen geçen hafta Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınması oldu. Halihazırda eylül ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 8.65 liradan 9 liranın üzerine tırmanmıştı.
Ancak görevden almalarla perşembe günkü Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısından da faiz indirimi geleceği beklentisi güçlendi. Piyasa beklentisi 50-100 baz puanlık bir indirim etrafında oluştu.
Bu da dolardaki yükselişi hızlandırdı. Bunun yanında dünyada artan enerji fiyatları, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin para birimlerini baskılamaya devam ediyor.
DOLAR 9,2888 %-0,49
Güncelleme 19/10/2021 12:00:59
- ALIŞ: 9,3292
- SATIŞ: 9,3368
- ÖNCEKİ KAPANIŞ: 9,3344
- EN YÜKSEK. 9,3747
- EN DÜŞÜK: 9,2666