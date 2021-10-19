Dolar 8 gündür üst üste rekor kırmaya devam ediyor

Dün günü 9.34 liradan kapatan dolar düşük hacimli piyasada yeni tarihi zirvesini gördü.

Dolar/TL sabaha karşı 9.37'yi aşarak rekor kırdı, ardından 9.29'a çekildi. Böylece dolar son 8 işlem gününde üst üste her gün rekor kırmış oldu.

Dolardaki yükselişi tetikleyen geçen hafta Merkez Bankası'nda 3 ismin görevden alınması oldu. Halihazırda eylül ayındaki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 8.65 liradan 9 liranın üzerine tırmanmıştı.

Ancak görevden almalarla perşembe günkü Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısından da faiz indirimi geleceği beklentisi güçlendi. Piyasa beklentisi 50-100 baz puanlık bir indirim etrafında oluştu.

Bu da dolardaki yükselişi hızlandırdı. Bunun yanında dünyada artan enerji fiyatları, Türkiye gibi enerji ithalatçısı ülkelerin para birimlerini baskılamaya devam ediyor.

DOLAR 9,2888 %-0,49

Güncelleme 19/10/2021 12:00:59