Dolar 6.99 seviyesinde, Borsa İstanbul 100.00 puanın altına indi

Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararı, koronavirüs salgınına ilişkin olumlu haberler ve ABD'den gelen pozitif şirket bilançoların etkisiyle güne iyimser başladı. ABD borsalarındaki yükselişlerin ardından Asya borsaları da artıda kapandı, Avrupa borsaları yükselişle başladı. Ancak Avrupa'dan gelen büyüme rakamları ve ekonomik veriler küresel piyasalarda satış baskına neden oldu.



Yurt içinde ise piyasalar yılın ikinci enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştiren Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın mesajlarını takip etti.

Borsa 100.00 bin puanın altına geriledi



Küresel piyasalardaki iyimserliğe eşlik eden Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 102.065 puandan başladı. 102 bin puanın üzerinde başlayan BİST-100 Endeksi, günün ilk bölümünde 101 bin 300 ile 101 bin 800 puan arasında dengelendi. Avrupa ülkeleri ve Avrupa Birliği'ndne gelen ekonomik veriler, küresel piyasalarda satışların artmasına neden oldu. Dünya borsalarıyla paralel olarak hareket eden BİST-100, 15:45 sularında yeniden 100 bin puanın altına kadar çekildi. Saat 16:10 itibarıyla BİST-100, 99 bin 980 puan seviyelerinde seyrediyordu.

Dolar 6,99'a kadar yükseldi

Dün piyasaların kapanışının ardından 6,99-6,98 seviyelerinden 6,95'lere gerileyen dolar/TL kuru, piyasaların açılmasıyla birlikte yönünü yukarı çevirdi. Günün ikinci yarısında 6,99 seviyelerine kadar çıkan dolar/TL sarr 16:10 itibarıyla 2,9895 seviyelerinde. Euro/TL ise 6,5775'ten el değiştiriyor.

Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

Petrol fiyatlarındaki dün başlayan yükseliş bugün de devam ediyor. ABD'de akaryakıt talebinin toparlanmaya başladığına yönelik işaretler ve petrol üretiminin azalmaya başladığına dair veriler uluslararası piyasalarda fiyatlarda hızlı toparlanma getirdi.

Brent petrol yüzde 10 civarı yükselişle 24 doların üzerinde değerleniyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşlerin baş aktörü olan ABD ham petrolü ise yüzde 14 yükselişle 17 dolara kadar yükseldi.