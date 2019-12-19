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Dolar 5.90'ı aştı

Hafta başından beri yükselişte olan dolar, iki ayın en yüksek seviyesini görerek 5,93'e çıktı. Dolar şu sıralar 5,92 bandında.

Dolar 5.90'ı aştı

Hafta başından beri yükselişte olan dolar, iki ayın en yüksek seviyesini görerek 5,93'e çıktı. Dolar şu sıralar 5,92 bandında.

19 Aralık 2019 Perşembe 16:57
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Dolar 5.90'ı aştı

Yılın son günlerinde, dolardaki artış etkisini göstermeye devam ediyor.

Haftaya 5,80'den başlayıp 5,90'a çıkan dolar, bugüne de yükselişle başladı.

5,90'I AŞTI

Dolar, sabah saatlerinde 5,93'e çıkarak son iki ayın en yüksek seviyesini gördü.

Dolar 5,90'ın üzerinde seyrediyor

EURO - STERLİN

Öte yandan 6,5990 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 6,6010 lira olarak belirlendi.  Sterlin/TL ise 7,7626 seviyelerinde işlem görüyor.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 281,37 TL

SATIŞ: 281,44 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 448,15 TL

SATIŞ: 458,30 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 893,49 TL

SATIŞ: 916,60 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.792,59 TL

SATIŞ: 1.827,60 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.856,00 TL

SATIŞ: 1.884,00 TL

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