Dolar 5.90'ı aştı

Yılın son günlerinde, dolardaki artış etkisini göstermeye devam ediyor.
Haftaya 5,80'den başlayıp 5,90'a çıkan dolar, bugüne de yükselişle başladı.
5,90'I AŞTI
Dolar, sabah saatlerinde 5,93'e çıkarak son iki ayın en yüksek seviyesini gördü.
EURO - STERLİN
Öte yandan 6,5990 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 6,6010 lira olarak belirlendi. Sterlin/TL ise 7,7626 seviyelerinde işlem görüyor.
GRAM ALTIN
ALIŞ: 281,37 TL
SATIŞ: 281,44 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 448,15 TL
SATIŞ: 458,30 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 893,49 TL
SATIŞ: 916,60 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 1.792,59 TL
SATIŞ: 1.827,60 TL
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 1.856,00 TL
SATIŞ: 1.884,00 TL