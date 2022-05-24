Dolar, 16 lirayı aştı!

Türk lirasında yaşanan değer kaybı devam ediyor. Mayıs ayının ilk günlerinden bu yana değer kaybını sürdüren Türk lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden de negatif ayrışıyor.

Enflasyon verilerinin kötü gelmesi üzerine 16 lira sınırına yükselen dolar kuru, 24 Mayıs Salı günü saat 09.46 itibariyle psikolojik sınır olarak görülen seviyenin de üzerine çıktı.

Salı gününe 15,95 kuruştan başlayan dolar, yüzde 0,66'lık yükselişle 16 lira bandını aştı.