Dolar 15 TL'yi Euro 16 TL'yi aştı! Altın uçuşta...

Uzun süredir 14,5 - 15 TL aralığında işlem gören dolar/TL kuru dün 20 Aralık'tan bu yana ilk kez 15 TL seviyesini gördü.

Yatırımcılar, Çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE verileri öncesinde de kaygılı kaldı. Türkiye'nin riski primi 681 baz puanı görürken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi de yüzde 23,30'dan işlem gördü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha "şahin" politikaların gerekebileceği endişelerinin de dolar talebinin artmasında etkili olduğunu aktaran analistler, tahvil faizlerinin seyrinin yakından izlenmeye devam edileceğini vurguladı.

Dolar endeksi 20 yılın zirvesinde

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Dolar 15,11 TL'den,

Euro: Euro 16,01 TL'den,

Sterlin: Sterlin ise 18,70 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın: Ons altın 1.863dolar'dan

Gram altın: Gram altın 904/905 TL,

Çeyrek altın: Çeyrek altın 1.454/1.455 TL,

Cumhuriyet altını: Cumhuriyet altını 5.986/5.987 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş: Gümüş ise 10,73 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Dünyanın en büyük kripto para birimi, son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 30 bin 333 dolar seviyelerine kadar düştü. Bitcoin’in fiyatı, Temmuz 2021’den bu yana ilk kez 31 bin dolar seviyesinin altına gerilemiş oldu.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 31 bin 285, Ethereum 2 bin 356 dolardan işlem görüyor.

Akaryakıt fiyatları

Brent petrolde piyasalar yeni haftaya G7 ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo kararı ve Suudi Arabistan'ın Asya hamlesiyle başladı. ABD ham petrolü dalgalı bir açılışın ardından 110 dolar civarına otururken, Brent petrol de 112 dolara geldi.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları 20 TL civarında seyrederken yen zam beklentisi oluştu.