Dolar 15 TL'ye dayandı!

İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar: Güne 14,97 TL'den başlayan Dolar 14,99 TL'den,

Euro: 15,76 TL'den başlayan Euro 15,77 TL'den,

Sterlin: 18,42 TL'den başlayan Sterlin ise 18,44 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü doların satış fiyatı 14,95 lira, avronun satış fiyatı ise 15,82 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın: 1.872 dolardan başlayan Ons altın 1.866 dolar'dan

Gram altın: 900 TL bandında başlayan Gram altın 899/900 TL,

Çeyrek altın: 1.448 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.445/1.446 TL,

Cumhuriyet altını: 5.964 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 5.949/5.950 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş: Gümüş ise 10,67 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 33 bin 536, Ethereum 2 bin 448 dolardan işlem görüyor.

Akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatı 112 dolar seviyesinde yer alırken, bugün akaryakıt fiyatlarıyla ilgili herhangi bir zam ya da indirim haberi gelmedi.

Bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmiş, benzinin ortalama litre fiyatı 20,35 liraya ulaşmıştı.