Dolar 15 TL sınırında

İstanbul serbest piyasada dolar 14,8790 liradan, euro 15,6570 liradan güne başladı.

Dünkü doların satış fiyatı 14,8610 lira, euronun satış fiyatı ise 15,6750 lira olmuştu.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 14,8990 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 azalışla 15,6470'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kaybıyla 18,3330'dan satılıyor.

Dolar endeksi, bugün Aralık 2002'den beri gördüğü en yüksek seviye olan 104,1'i test etmesinin ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 103,9 seviyesinde dengelendi.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 azalışla 1,0511 seviyesinden işlem görüyor.

Gün Ortası: İstanbul serbest piyasada dolar 14,9400 liradan, euro 15,7915 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2340 ve dolar/yen paritesi 130,5 düzeyinde seyrediyor.

Gün Sonu: İstanbul serbest piyasada dolar 14,9506 liradan, euro 15,8174 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda saat 18.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0573, sterlin/dolar paritesi 1,2346 ve dolar/yen paritesi 130,43 düzeyinde seyrediyor.