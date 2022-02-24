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Dolar 14 TL'yi aştı!
Dolar kuru, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrasında yükselişe geçti. Dün 13.81'den kapanan dolar/TL 24 Şubat sabahında yüzde 2.5 yükselişle 14 TL'yi geçti ve 14.22'yi gördü.
Ekonomi 24.02.2022, 13:17
Dolar/TL paritesi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon sonrasında yükselişe geçti.
TL'deki düşüş erken işlemlerde sınırlı kalsa da piyasalar açıldıktan sonra dolar kuru yüzde 2.5 yükselişle 14 TL'yi geçti ve 14.22Yi gördü. Dolar/TL dün 13.81'den kapanmıştı
Euro/TL kuru ise 15,6290 TL seviyesinden yatay başladı.
Piyasalarda Rusya - Ukrayna haberleri ve jeopolitik riskler izlenecek.