Dolar 11 TL'yi aştı: Fırtına sonrası piyasalarda son durum...

Dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından dolar 10.45 liradan 11.30 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

Söz konusu kararla politika faizi yüzde 15'e indirildi. Faiz ile yüzde 16.82'lik çekirdek enflasyon arasındaki makas açıldı.

Dolar yeni güne de 11.12 liradan başladı. Sabah saatlerinde 10.84'e geriledi, ardından yeniden 11.11'in üzerine çıktı.

ABD'de 13 Kasım haftasında işsizlik maaşı başvurularının 268 bin ile beklentilerin üzerinde gelmesiyle bu sabah doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren Dolar Endeksi'nde hafif düşüş yaşandı.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilere paralel bir karar oldu. Bunun yanında gelecek ayki muhtemel indirim için de güçlü bir sinyal verildi. Bu da piyasalardaki harekette etkili oldu.

ARALIKTA DA İNDİRİM BEKLENİYOR

İnfo Yatırım analistleri kararın ardından yayımladığı değerlendirmede "Karar metnine eklenen ''Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin 2022 yılının ilk yarısı boyunca da etkisini sürdürmesini beklemektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını Aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir.'' ifadesi ile Aralık ayında 100 baz puan indirim ihtimalinin güçlü olduğunu ön görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİK TEMELLERE OTURTMAK ÇOK ZOR'

JPMorgan karar sonra bir değerlendirme yayımladı."Merkez Bankası'nın bir kez daha enflasyonda son dönemde yaşanan yükselişin arkasında arz taraflı "geçici" faktörlerin olduğunu savunarak, politika faizini 100 baz indirerek yüzde 15'e çekti" ifadelerini kullanan JPMorgan, "Bu bizim beklentilerimize ve piyasanın ortak görüşüne paralel bir adım oldu. Fiyat baskısının yüksek, yıllık enflasyonun artışta, iç talebin güçlü ve politika kredibilitesinin kötü olduğu ortamda ciddi parasal gevşeme görmek ilginç oldu. TCMB'nin bu kararının talep öncülüğündeki fiyat baskılarının zayıf bir lira yolu yolu yeni maliyet temelli baskılara yol açmasından ve daha güçlü enflasyon bekleyişleri yolu ile güçlü bir enflasyon ataleti oluşturmasından endişe ediyoruz" dedi.

Kısa vadede son politika adımlarını ekonomik temellere oturtmanın çok zor olduğunu ifade eden JPMorgan, para politikası görünümü konusunda tahminler yapmanın da daha zor hale geldiğini vurguladı.

BORSA VE ALTINDA DA REKOR

Dün TL'de büyük bir erime yaşanırken Borsa İstanbul'da yeni zirveler görüldü. BIST 100 endeksi, kapanış rekorunu 1.736 puana, gün içinde gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.759 puana taşıdı.

BIST 100 bugün de açılışta yüzde 0.7 yükseldi.

Gram altın da sabah saatlerinde ons altındaki yükselişin de katkısıyla 668 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın Merkez'in faiz indirimi öncesi 630 liradan el değiştiriyordu.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0.2 yükselerek 1.860 doları aştı.

MERKEZ BANKALARI İZLENİYOR

Dün yaşanan fırtınanın ardından bugün yurtiçinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Dünyada ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Almanya Merkez Bankası (BUBA) Başkanı Jens Weidmann ve Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinden Richard Clarida ve Christopher Waller’ın açıklamaları yakından izlenecek. Bu açıklamalarda merkez bankalarının varlık alım programları ve olası faiz kararlarına ilişkin sinyallere bakılacak.

Kaynak: Habertürk