Dolap 6’ncı yaşını kullanıcıları için yeni özelliklerle kutluyor

İkinci el sektörünün öncü uygulaması Dolap, 6’ncı yaşını kullanıcılarına sunduğu yeni özelliklerle kutluyor. 6’ncı yaşına 40 milyondan fazla üye sayısı ile giren platformun yenilikleri arasında kapıdan kargo alımı ve esnafa kargo bırakma, biriken puanların platformda değerlendirilebilmesi ve müşteri temsilcilerinden canlı destek gibi özellikler bulunuyor.

İkinci el sektörünün önde gelen uygulamalarından biri olan Dolap, kullanıcılarının yararı için çalıştığı yenilikleri her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. 6’ncı yaşını kutlayan platform, kapıdan kargo alımı, esnafa kargo bırakma ve müşteri temsilcilerinden canlı destek gibi yenilikleri kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Kargolar kapıdan teslim alınırken esnafa da teslim edilebilecek

Yapılana açıklamaya göre, bundan böyle Dolap kullanıcıları sattıkları ürünleri alıcıya ulaştırmak için bir kargo şubesine kadar gitmesine gerek kalmayacak. Platform satıcıları ürünlerini yeni alıcılara ulaştırırken kargo firmalarına giderek gönderim sağlayabilecekleri gibi isterlerse evlerinden kapılarına kadar gelen kargo çalışanına isterlerse anlaşmalı esnafa bırakma imkanına sahip olacak.

Bakiyeler ödüllere dönüştürülebilecek

Platformun yeni özelliklerinden olan Dolap Club ile kullanıcılar platformda gerçekleştirecekleri işlemler sonucunda puanlar toplayarak avantajlar kazanacak ve bu puanları platformda ödüllere dönüştürerek kullanabilecek. Her satış puana dönüşürken satılan ürünün kargo ücretinin de ödenmesi puan kazanma yolları arasında bulunuyor.

Müşteri temsilcilerinden canlı destek

Platform kullanıcıları daha önce sipariş süreçleri ile ilgili tüm sorularının yanıtlarını asistan DODO ve ‘En Çok Sorulan Sorular’ bölümünden alabiliyordu. Platforma eklenen yeni özellik ile kullanıcılar tüm sorularına direkt olarak canlı sistem üzerinden temsilciler ile iletişime geçerek alabilecek.

6’ncı yaşına 40 milyon aktif kullanıcı sayısı ile giren Dolap’ta 3 milyondan fazla satıcı bulunuyor. 5 ana kategoride binlerce marka ve 55 milyondan fazla ürünün yer aldığı Dolap’ın günlük ziyaretçi sayısı 1,5 milyonu geçerken, platformda her ay 800 binden fazla kişi aktif olarak alışveriş yapıyor.