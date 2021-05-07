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Dolandırıcılar emeklinin ikramiyesine göz dikti

Emeklilere 6-7 Mayıs tarihlerinde bayram ikramiyelerinin ödeneceği duyuruldu. Bunu duyan siber dolandırıcılar harekete geçti. Dolandırıcılar emeklileri kandırmak için SMS yolunu seçti.

Ekonomi 07.05.2021, 15:06
Dolandırıcılar emeklinin ikramiyesine göz dikti

Emeklilere 6-7 Mayıs tarihlerinde bayram ikramiyelerinin ödeneceği duyuruldu. Bunu duyan siber dolandırıcılar harekete geçti. Dolandırıcılar emeklileri kandırmak için SMS yolunu seçti.

Emeklilere bayram ikramiyelerinin bu yıl 6-7 Mayıs tarihlerinde ödeneceği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Bunu duyan siber dolandırıcılar vatandaşlara ‘Bayram ikramiyeniz tanımlandı, ödemenizi linkten onaylayarak alabilirsiniz’ gibi mesajlar atmaya başladı. Emekliler SMS yoluyla gönderilen linklere tıkladığında ise dolandırıcılar kişisel bilgileri ele geçirip vatandaşların banka hesaplarını ele geçirmeye çalışıyor. Uzmanlar kötü niyetli kişilerin bu tür mesajlarına itibar edilmemesi konusunda uyardı.

“Linke tıklanıldığında maalesef tüm paralarından olabiliyorlar”

Konuya ilişkin açıklama yapan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, “Dolandırıcıların saldırıları hep aynı ama gündeme göre şekil değiştiriyor. Bugün gündemimiz bayram ikramiyeleri. Sanki size bayram ikramiyesi gelmiş ve o ikramiyenin hesabınıza tanımlanması için gerekli adımları yapmanız gerekiyormuş gibi bir link gönderiyorlar SMS’le. E-Devlet hizmetlerini aldığımız sitenin adresi gibi bir adres yazıyorlar. Linke tıklanıldığında maalesef tüm paralarından olabiliyorlar. Telefonunuzun içindeki bir zaafiyetten tüm telefonunuzun kontrolünü sağlayabiliyorlar. Tüm telefonun kontrolünü kötü niyetli kişilerin eline tek bir tıkla verebilirler" dedi.
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