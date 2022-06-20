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Doğu’dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

Besiciliğin merkezi konumundaki Erzurum’dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Ekonomi 20.06.2022, 12:21
Doğu’dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

Besiciliğin merkezi konumundaki Erzurum’dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.

Yaklaşan kurban bayramı öncesinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan’dan; İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi illere kurbanlık sevkiyatına başlandı.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde özel araçlara yüklenen kurbanlıklar batı illerine götürülmek üzere yola çıktı. Bursa’ya kurbanlık götürmek için izin belgelerini alarak yola çıkan besiciler, herkese hayırlı satışlar diledi.

Tarım Müdürlüğü’nde yapılan kontrollerde sevkiyatlarda, araç uygunluk belgesi, kurbanlıkların sağlık kontrolü, araçların dezenfekte edilmesi, sürücünün hayvan taşıma belgeleri ve kurbanlıkların kulak küpeleri kontrol edilerek geçişlerine izin veriliyor.

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