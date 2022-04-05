Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı 2022 yılı ilk 3 ayında 334 milyon 547 bin 192 dolara ulaştı

Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatının 2022 yılı ilk 3 ayında 334 milyon 547 bin 192 dolara ulaştığı belirtildi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 334 milyon 547 bin 192 dolar tutarında ihracat gerçekleştiği bildirildi. 2022 yılı ilk 3 ayında bölgeden gerçekleşen ihracatın 254 milyon 792 bin 849 doları Trabzon’dan, 44 milyon 214 bin 953 doları Rize’den, 19 milyon 24 bin 859 doları Gümüşhane’den ve 16 milyon 514 bin 530 doları ise Artvin’den yapıldı.

2022 yılı ilk 3 ayında Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden en fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerde birinci sırada 169 milyon 42 bin 268 dolar ile fındık, ikinci sırada 52 milyon 721 bin 408 dolar ile madencilik ürünleri, üçüncü sırada 46 milyon 404 bin 429 dolar ile yaş meyve sebze, dördüncü sırada 10 milyon 118 bin 143 dolar ile su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ile beşinci sırada 9 milyon 676 bin 745 dolar ile otomotiv endüstrisi yedek parça ürünleri olarak sıralandı.

En fazla ihracat artışı yüzde 396 oranında atışla Kanada oldu

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 116 farklı ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla İtalya, Almanya Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Bu ülkelerden Almanya’ya yapılan ihracatta yüzde 108, Gürcistan’a yapılan ihracatta yüzde 45 ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta yüzde 26 oranında artış yaşandı. 116 ülke içinden en fazla ihracat artışı ise yüzde 396 oranında atışla Kanada olurken, ikinci en çok ihracat artışı sağlanan ülke ise yüzde 213 oranı ile Beyaz Rusya oldu. Bu ülkeler yanında İspanya, Hindistan, Romanya, Kazakistan, Tunus, Libya, Senegal ve Kosova’ya yapılan ihracatta da önemli oranda artış yaşandı.

Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta yüzde 40, Ukrayna’ya yapılan ihracatta da yüzde 20 oranında düşüş yaşandı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın bölge ihracatına da olumsuz olarak yansıdığını belirterek, yılın ilk üç ayında Rusya Federasyonu’na yapılan ihracatta yüzde 40 oranında düşüş görülürken, Ukrayna’ya yapılan ihracatta da yüzde 20 oranında düşüş yaşandığını dile getirdi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en öncelikli pazarı konumunda olan Rusya Federasyonu’na yönelik uygulanmakta olan yaptırımların yol açtığı sorunların bölge ihracatına olumsuz olarak yansıdığını kaydeden Kalyoncu, “Özellikle ihracat bedellerinin Rusya Federasyonu’ndan yerel para birimi olan ruble ile tahsil edilebilmesi ve ülkemizde de bir çok banka tarafından bu durumun alt yapısının henüz oluşturulmamış olması, gelen rublenin bir kısım bankalar tarafından çok düşük kur üzerinden TL’ye çevrilmesi ihracatımızı olumsuz etkileyen sorunların başında yer almaktadır. Bunun için ihracatçımızın en öncelikli beklentisi Rusya’dan ruble cinsinden ihracat bedeli olarak gelen paraların, kamu bankalarınca reel kur üzerinden bozdurularak, Merkez bankasına aktarılması ve bu hesaptan da rahatlıkla Rusya’dan yapılan ithalatın bedellerinin ödeneceği bir alt yapının kurulmasıdır” dedi.

“Mevzuat altyapılarının çok hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekiyor”

“Finansmana erişimde sorun yaşayan ihracatçılarımızın çok daha hızlı bir şekilde kredi garanti fonları kefaleti ile kredi kullanabilmelerinde süreçlerin hızlandırılması gerekmektedir” diyen Kalyoncu, “İhracatçının KDV iade işlemlerinin hızlandırılması ve işlem prosedürlerinin çok daha kolaylaştırılması ihracatçımızın yaşamış olduğu finansman sorununa önemli katkı yapacaktır. Bulunduğumuz coğrafyada önemli bir güç merkezi haline gelen Türkiye’nin, gelişen imajı ve tedarikte var olan üstünlükleri ihracatımız açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Birçok ülkenin tedarikte Türkiye’ye yönelmesi ihracatımız açısından çok önemli fırsat sunmakta, ancak bu avantajların çok hızlı bir şekilde fırsata dönüştürülmesi için mevzuat altyapılarının da çok hızlı bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı hükümetimizden özellikle Rusya Federasyonu’na yönelik yaşanan sorunların çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını ve ihracatçılarımıza yönelik yüzde yüzler düzeyinde artmış olan maliyetlere destek verilmesini istirham etmekteyiz” ifadelerini kullandı.