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Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı 2021 yılına yüzde 16 artışla başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden pandemiye rağmen ihracat rakamları artmaya devam ediyor.

Ekonomi 02.02.2021, 12:51
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Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatı 2021 yılına yüzde 16 artışla başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nden pandemiye rağmen ihracat rakamları artmaya devam ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi bünyesinde yer alan Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılının Ocak ayında 145 milyon 419 bin 423 dolar tutarında ihracat gerçekleşirken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış yaşandığı belirtildi.

Trabzon ili ihracatında yüzde 10, Rize ili ihracatında yüzde 73 oranında artış görülürken, yüzde 240 oranındaki en yüksek ihracat artışı ise Gümüşhane ilinden yapılan ihracatta yaşandı. Gümüşhane ve Rize illeri ihracatında yaşanan yüksek oranlı artıştaki en önemli etken; pandemi etkisini üzerinden atmaya başlayan maden sektörü ihracatında toparlanma sürecine girilmiş olması ve alınan yeni siparişlerle sektör ihracatının canlanması olarak gösterildi.

Yılbaşı nedeniyle yakın komşu ülke pazarında yaşanan durgunluk Artvin ili ihracatında düşüşe neden olsa da önümüzdeki aylarda piyasaların açılması ile bu ilimizden yapılacak ihracatta tekrar artış trendine gireceği öngörülüyor.

Fındık mamulleri birinci sırada

İhracatın önemli kısmını fındık mamulleri oluştururken bu göre Trabzon, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerinden 2021 yılı Ocak ayında gerçekleşen ihracatta ürün sıralamasında; yüzde 5 oranındaki artış ve 84 milyon 849 bin 357 dolar tutarında ihracatla Fındık ve Mamulleri birinci sırayı, yüzde 14 oranındaki artış ve 20 milyon 873 bin 840 dolar tutarındaki ihracatla Yaş Meyve Sebze ürünleri ikinci sırayı, yüzde 360 oranındaki artış ve 14 milyon 787 bin 977 dolar tutarında ihracatla Metal Madencilik Ürünleri üçüncü sırayı ve yüzde 50 oranındaki artış ve 10 milyon 583 bin 146 dolar tutarında ihracatla da su ürünleri sektörü dördüncü sırayı aldı.

Su ürünleri ihracatı yüzde 54 oranında arttı

Doğu Karadeniz Bölgemizden tarım ürünleri sektöründe en fazla ihracat artışı Su Ürünleri (dondurulmuş balık) ihracatında yaşanırken, bölgeden yapılan su ürünleri ve mamulleri ihracatı 2021 yılının ilk ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 oranında artarak 10 milyon 309 bin 798 dolar olarak gerçekti. Bu artışın yanında sektör için sevindirici olan bir başka husus ise ihraç birim fiyatlarının 2 kat artmış olması ile sektör ihracatında yaşanan katma değer artışı oldu.

84 farklı ülkeye ihracat

Doğu Karadeniz Bölgesinden 2021 yılı ilk ayında 84 farklı ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülke ise sırasıyla; İtalya, Rusya Federasyonu, Polonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Bulgaristan oldu. Bu ülkelerden Bulgaristan’a yapılan ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 20 kat artarken, İtalya’ya yüzde 131, Çin Halk Cumhuriyeti’ne yüzde 96, Rusya Federasyonu’na yüzde 40 ve Polonya’ya yüzde 37 ihracat artışı yaşandı.

İhracat rakamları doping etkisi yaptı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, ihracat rakamlarında görülen artışın ihracatçılara doping etkisi yaptığını belirterek “2021 yılı ilk ayında Bölge ihracatımızın yeni yıla artışla başlaması, belli sektörlerde yaşanan yüksek oranlı ihracat artışları, ihracat camiamızı ümitlendirmiş ve ihracatçımıza doping etkisi yapmıştır. Önümüzdeki aylarda Covid-19 pandemisinin aşı çalışmaları ile kontrol altına alınması sonucu yurtdışı piyasalarda yaşanacak talep artışları, Bölge ihracatımızı çok daha üst rakamlara ulaştıracağını öngörmekteyiz. İhracatçılarımızın yılın ilk aylarında göstermiş oldukları bu başarı bizleri göre ziyadesiye gururlandırmış olup, bu vesile ile tüm ihracat camiamıza ve bizlere destek veren tüm kesimlere şükranlarımızı sunuyoruz. Yakalanan bu artış ivmesinin çok daha üst oranlara çıkması için çok değerli Hükümetimizden özellikle lojistik maliyetlerinde bir miktar destek sağlanmasını ve uzun süredir bekleyen KDV iadelerinde sürecin hızlandırılmasını istirham ediyoruz. Bu alanlarda yapılacak iyileştirmeler hem Bölge ve hem de Ülke ihracatımızda büyük sıçrama yaptıracaktır” diye konuştu.
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