Doğtaş özel koleksiyon ve berjerler ile Anneler Günü’ne hazır

Doğtaş’ın prestijli ve şık tasarım dünyasının tek bir parçada hayat bulduğu berjerleri, Anneler Günü’nde annesine evin içinde de özel bir yer ayırmak isteyenleri bekliyor.

Evine renklerin ve desenlerin canlılığını katmak isteyenlerin favori seçimleri arasında yer alan Luna, Madrid, Oliva ve United berjer modelleri indirimli fiyatlarıyla tek koltukla evde fark yaratmak isteyenleri bekliyor.

Doğtaş’ın özel koleksiyonları Logan ve Diamond kapsamında tasarlanan ve parça olarak satışa sunulan aksesuar koleksiyonu, küçük bir düşünceyle annelerinin kalbinin attığı evlerde büyük farklar yaratmak isteyenleri bekliyor.

Logan aksesuar koleksiyonunda yer alan cam kesme biblolar, at ve leopar figürleri, yaşam alanlarında aranan şık dokunuşu katarken, altın renginin en güzel halinin uygulandığı özel servis tabakları, lacivert ve camla buluştuğu vazo opsiyonları ise eve ışıltı katmak isteyenleri bekliyor.

Anneler Günü’nde annesine özel bir hediye vermek isteyen herkes www.dogtas.com adresinde buluşuyor.