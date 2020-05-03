Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM DÜNYA
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Doğtaş özel koleksiyon ve berjerler ile Anneler Günü’ne hazır

Tarz ve uyumun adresi Doğtaş’ın, şamdandan özel dekorasyon ürünlerine, cam ve kristal objelere kadar uzanan, ev dekorasyonuna küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratan aksesuar koleksiyonları ve berjerleri, Anneler Günü hediyesi arayanlar için farklı tasarım çözümleri sunuyor.

Doğtaş özel koleksiyon ve berjerler ile Anneler Günü’ne hazır

Tarz ve uyumun adresi Doğtaş’ın, şamdandan özel dekorasyon ürünlerine, cam ve kristal objelere kadar uzanan, ev dekorasyonuna küçük dokunuşlarla büyük farklar yaratan aksesuar koleksiyonları ve berjerleri, Anneler Günü hediyesi arayanlar için farklı tasarım çözümleri sunuyor.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:01
1483 Okunma
Doğtaş özel koleksiyon ve berjerler ile Anneler Günü’ne hazır

Doğtaş’ın prestijli ve şık tasarım dünyasının tek bir parçada hayat bulduğu berjerleri, Anneler Günü’nde annesine evin içinde de özel bir yer ayırmak isteyenleri bekliyor.

Evine renklerin ve desenlerin canlılığını katmak isteyenlerin favori seçimleri arasında yer alan Luna, Madrid, Oliva ve United berjer modelleri indirimli fiyatlarıyla tek koltukla evde fark yaratmak isteyenleri bekliyor.

Doğtaş’ın özel koleksiyonları Logan ve Diamond kapsamında tasarlanan ve parça olarak satışa sunulan aksesuar koleksiyonu, küçük bir düşünceyle annelerinin kalbinin attığı evlerde büyük farklar yaratmak isteyenleri bekliyor.

Logan aksesuar koleksiyonunda yer alan cam kesme biblolar, at ve leopar figürleri, yaşam alanlarında aranan şık dokunuşu katarken, altın renginin en güzel halinin uygulandığı özel servis tabakları, lacivert ve camla buluştuğu vazo opsiyonları ise eve ışıltı katmak isteyenleri bekliyor.

Anneler Günü’nde annesine özel bir hediye vermek isteyen herkes www.dogtas.com adresinde buluşuyor.

Doğtaş'tan 18 Mart'ta 18 mağaza
Doğtaş'tan 18 Mart'ta 18 mağaza
LOVA SLEEP, KENDİ MARKASIYLA 20 MAĞAZA AÇACAK
LOVA SLEEP, KENDİ MARKASIYLA 20 MAĞAZA AÇACAK
DOĞTAŞ VE KELEBEK MOBİLYA’DA GÜÇLÜ YAPILANMA
DOĞTAŞ VE KELEBEK MOBİLYA’DA GÜÇLÜ YAPILANMA
Doğtaş’tan Haziran’da yurtdışı atağı
Doğtaş’tan Haziran’da yurtdışı atağı
“UPU Dünya Ceo forumu” başarıyla tamamlandı
“UPU Dünya Ceo forumu” başarıyla tamamlandı
FUARIN ADI DEĞİŞTİ, KATILIMCI SAYISI DÜŞTÜ
FUARIN ADI DEĞİŞTİ, KATILIMCI SAYISI DÜŞTÜ
Son Güncelleme: 03.05.2020 18:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çay hasadında 6900 TL maaşla 2 bin işçi aranıyor
Çay hasadında 6900 TL maaşla 2 bin işçi aranıyor
TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor
TOKİ'nin indirim kampanyası başlıyor
Her talep artışını zam fırsatı olarak gören toptancı ve perakendeciler yine sahnede
Her talep artışını zam fırsatı olarak gören toptancı ve perakendeciler yine sahnede
FATİNOĞLU: "SINIRLAR ÖNEMLİ… MİLLİ DEVLET VE MİLLİ EKONOMİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNE ÇIKACAK."
FATİNOĞLU: "SINIRLAR ÖNEMLİ… MİLLİ DEVLET VE MİLLİ EKONOMİ, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNE ÇIKACAK."
KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri
KOBİ'lere gelirlerini artıracak 7 öneri
Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor
Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama E-Devlet| İşkur Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Neler!
Kısa Çalışma Ödeneği Sorgulama E-Devlet| İşkur Kısa Çalışma Ödeneği Şartları Neler!
Karpuzunun kilosu yirmi lira olunca dilim dilim satılmaya başlandı
Karpuzunun kilosu yirmi lira olunca dilim dilim satılmaya başlandı
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara verileceğini duyurdu
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara verileceğini duyurdu
AVM'LERDE SERBEST DOLAŞMAK ARTIK YOK...
AVM'LERDE SERBEST DOLAŞMAK ARTIK YOK...
Koronavirüs karavan satışlarını patlattı
Koronavirüs karavan satışlarını patlattı
MB'nin brüt rezervleri 52,7 milyar dolara geriledi
MB'nin brüt rezervleri 52,7 milyar dolara geriledi
Dış ticaret açığı 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi
Dış ticaret açığı 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi
Dolar 6.99 seviyesinde, Borsa İstanbul 100.00 puanın altına indi
Dolar 6.99 seviyesinde, Borsa İstanbul 100.00 puanın altına indi
BU GECE YARISINDAN SONRA BENZİNE ZAM
BU GECE YARISINDAN SONRA BENZİNE ZAM
İşlenmiş gıdaların ekonomideki avantaj ve önemi nedir?
İşlenmiş gıdaların ekonomideki avantaj ve önemi nedir?
Merkez Bankası, BKM’ye hâkim ortak oldu
Merkez Bankası, BKM’ye hâkim ortak oldu
“AVM’lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var”
“AVM’lerin açılması olumlu ama başka desteklere de ihtiyaç var”
Kuveyt Türk’ten KAÇUV’un Umutlu Kutular projesine destek
Kuveyt Türk’ten KAÇUV’un Umutlu Kutular projesine destek

banner371

banner363

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim