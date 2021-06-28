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Doğrudan yabancı sermaye yatırımları 30 yıl sonra ilk kez eksiye indi

Gazete Oksijen yazarı ekonomist Haluk Bürümcekci Türkiye’ye doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, konut alımları çıkarıldığında ilk kez eksiye indiğini yazdı.

Ekonomi 28.06.2021, 16:24
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları 30 yıl sonra ilk kez eksiye indi

Bürümcekçi, “Türkiye’ye yatırımın cazip göründüğü dönemde Nisan 2007 itibarı ile yıllık bazda 26.3 milyar dolara kadar yükselen yabancı doğrudan yatırımları 14 yıl sonra aynı ayda yıllık bazda 3.9 milyar dolara kadar geriledi” dedi.

Bürümcekçi şöyle devam etti:

“Bu rakam içinde 4.7 milyar dolarlık kısmın yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’deki konut alımından kaynaklandığı dikkate alınırsa, gayrimenkul hariç doğrudan yatırımların 0.8 milyar dolar ile 1992 yılından bu yana ilk kez çıkış yönünde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.”

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