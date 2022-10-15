Doğaltaşta işlenmiş ürün ihracatı tasarımla yüzde 66’ya çıktı

Ege Maden İhracatçıları Birliğinin Ticaret Bakanlığı desteğiyle “Taşa Sanat Kat” mottosuyla düzenlediği 3. AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması ödül gecesi, Efes Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, "İşlenmiş ürün ihracatı 9 aylık dönemde yüzde 16 artışla 1 milyar 59 milyon dolara yükseldi. İşlenmiş ürün ihracatının payı yüzde 66 olarak gerçekleşti" dedi.

AMORF 3’üncü doğal taş proje ve tasarım yarışması ödülleri, Efes Antik Kenti’nde sahiplerini buldu. Ödül töreni yanında, “Doğal Taş Gala Gecesi Efes 22” temasıyla genişletilen gecede, 7 kategoride en fazla ihracat yapan 35 firmaya da farklı kategorilerde “İhracat Başarı Ödülleri” verilirken, Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Onur Ödülü de İsmail Alimoğluna takdim edildi.

Ödül alan 35 firma 2021 yılında EMİB’in 1 milyar 80 milyon dolarlık ihracatının 242 milyon dolarlık büyük dilimini gerçekleştirdi. İlk 5 firma ise ülkemize 80 milyon dolar kazandırdı. Üçüncüsü düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması profesyonel kategoride 237, öğrenci kategorisinde 168 ve sınırsız kategorisinde 15 başvuru olmak üzere bu yıl toplamda 420 başvuru alırken 6 adet proje ödülün sahibi oldu. Sınırsız kategorisinde ise ödüle layık tasarım bulunamadı.

Mimar, tasarımcı ve ihracatçılar Efes Antik Kentinde bir araya geldi

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, “Bu yıl yine, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Efes Antik Kentinde sektörümüze değer katan mimar, tasarımcı ve ihracatçılarımızla buluşmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm dünyanın akın akın ziyaret ettiği, hayran kaldığı Antik Kentlerimiz, Türk doğal taşının her çeşidini, sanatın, mimarinin, tasarımın en üst noktasını simgeleyen gurur kaynaklarımız. AMORF tasarım yarışmamız, Türk doğal taşlarımızın yapılarda daha yoğun kullanılması için doğal taş sektörümüzle mimarlar ve tasarımcılar arasında köprü görevi görmek amacıyla 3 yıl önce başladı. Yarışmamız, doğal taşa gönül vermiş herkese kapısını açmış konumda” dedi.

Türkiye geneli işlenmiş ürün ihracatında hedef yüzde 80

Doğal taş sektöründe işlenmiş ürün ihracatını Türkiye genelinde yüzde 80, Ege Bölgesinde ise yüzde 90’a çıkarmayı hedeflediklerini belirten Alimoğlu, “Profesyonel, öğrenci ve sınırsız kategorilerinde 400’ün üzerinde başvuru aldık. Anlayacağınız yarışmamız klasik bir mimarlık yarışması değil. Tasarım ve üretimle ilgili tüm bölümlere açılmış, doğal taşın hayatın her alanında kullanılmasını hedeflediğimiz bir yarışma. Yarışmamızda yer alan tasarım projelerinde dünyanın ve bizim önceliğimiz sürdürülebilirliği de gözetiyoruz. Mermer artıklarının değerlendirilmesi ve ekonomiye kazandırılması, çevre dostu olma ve çevre kurallarına uygunluk sağlaması bizim için çok önemli bir kriterdir” şeklinde konuştu.

Tasarımcılar için bir dönüm noktası

Geçen sene dereceye giren yarışmacıların tasarımlarını Ege İhracatçı Birlikleri desteğiyle ürettirme fırsatı elde ederken, dünyanın önde gelen okullarında yurt dışı eğitim bursu şansı yakaladığını vurgulayan Alimoğlu, “Nakdi ödüllerden ziyade üretim desteği, yurtdışı eğitim bursu ve Ürün ve İş Geliştirme Mentörlüğü ödülleri yarışmacılarımızın gelecekleri için çok önemli. Finale kalan projeler arasından seçilen bir projeye 1 yıllık ürün ve iş geliştirme mentörlüğü sağlıyoruz. Tecrübe aktarımı, hem yeni insanlar tanımalarını sağlayacak hem de kariyerlerinde onlarca adım ileri taşıyacak. 2020 yılında doğal taş sektöründe ilk kez işlenmiş ürün ihracatımız 1 milyar doları aştı. 2021 yılında yüzde 21’lik artışla 1 milyar 283 milyon dolara çıktı. 2021 yılında Türkiye’nin doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yüzde 61’e yükseldi” diye aktardı.

“Bu sektörün gençler tarafından daha fazla tercih edilmesini istiyoruz”

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı Başkanı Rüstem Çetinkaya da, “Yarışmaya katılan öğrenci kardeşlerimiz yarışma için çok önemli projelerle başvurularını yaptı. Aslında bu işin geleceğinde yer almak için ilk adımlarını atmış oldular. Bizler de uzun yıllardır bu sektörde faaliyet gösteren yatırımcılar olarak onların önlerini açmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Öte yandan Türkiye’de madenciliğin algısını değiştirmek, bu işin sürdürülebilir, çevreye duyarlı yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Yaptığımız çalışmalarla sektörün güvenle yarınlara bakmasını, bu sektörün gençler tarafından daha fazla tercih edilmesini istiyoruz. Bu göreve geldiğimiz günden bu yana Türkiye’nin geleceği olduğuna inandığımız madencilik sektörünü bilimsel verilerle her ortamda anlatmaya çalışıyoruz” şeklinde ifadelerine yer verdi.

“Türkiye’nin geleceği tarım ve madencilikte”

Rüstem Çetinkaya, “Türkiye’de yürütülen madencilik faaliyetlerini yanlış bilgilerle karalamak isteyen bir kitle karşısında daha fazla çalışmak zorundayız. Türkiye’nin bu alanda ileri standartlarda çalıştığını bıkmadan, yorulmadan anlatmalıyız. Burada kendimize güveniyoruz. Madencilik için oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıyı, eğer bir arada olursak, tek ses olursak yıkacağımıza inanıyorum. Tüm bunları da bilimi ve aklı yanımıza alarak yapmamız gerektiğini biliyoruz; çünkü biliyoruz ki Türkiye’nin geleceği tarım ve madencilikte. Bu iki sektörü özellikle bir arada dile getiriyorum. Bu sektörlerin ülkemizin geleceğinde büyük yeri olduğunu düşünüyorum. Tarım ya da maden demeden, ikisi arasında bir tercih yapmak zorunda kalmadan çalışmalara devam edebiliriz. Madenciler olarak biz nasıl tarım ve madencilik ülkemizin geleceğidir diyorsak, tarım sektöründen de aynı düşüncelerle hareket etmesini bekliyoruz. Çin gayrisafi milli hasılasının yüzde 20’sini madenlerden elde ediyor. Rusya’da yüzde 14 seviyelerinde. Türkiye’de bu oran sadece yüzde 1,3. dünyada madencilik açısından gelişmiş ülkelerde ise ortalama oran yüzde 7. Eğer biz Türkiye olarak bu oranı ortalama seviyeye çekebilirsek. 30 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşabiliriz. Bu da bizi Türkiye’nin en fazla ihracatını gerçekleştiren sektörü yapar" dedi.

AMORF 3’üncü Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Ödül Töreni ve Doğal Taş Gala Gecesine ayrıca; Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu Başkanı Naci İlci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Madencilik Meclisi Meclis Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, Türkiye Mermer ve Doğaltaş Makineleri Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Ali Çelikten, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdür Yardımcısı Kazım Özgür, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ katıldı.