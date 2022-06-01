Doğalgaza zam kapıda!

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

'YÜZDE 30 ZAMLANDI'

Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğal gazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 10 artış oldu.

MAYIS'TA NE KADARDI?

BOTAŞ'ın internet sitesinde mayıs ayına ilişkin yayınlanan tarife tablosunda, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerinin uygulayacağı satış fiyatı sabit tutularak; 1000 metreküp doğal gaz için 2 bin 511 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 9 bin 450 lira olarak açıklanmıştı.

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı da geçen ay sabit kalarak 10 bin 750 olarak belirlenmişti.