banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Doğalgaza yüzde 15 zam
Doğalgaza yüzde 15 zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 gizli zam
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!
Doğalgaza yüzde 15 zam geldi!

Doğalgaza yüzde 15 zam

Doğalgaza eylül ayında da zam geldi. Sanayi ve elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 15 zam yapılırken bu ay mesken tarifesi ise sabit kaldı.

Ekonomi 03.09.2021, 10:39
Doğalgaza yüzde 15 zam

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğalgaz için 1488 lira olarak belirlendi.

Bu ay sanayi aboneleri için geçerli olacak tarife ağustostaki tarifeye göre 1000 metreküp doğalgaz için yüzde 15 artışla 2 bin 50 lira, elektrik üretim santrallerinin kullandığı 1000 metreküp doğalgaz için ise yine yüzde 15 artışla 2 bin 369 lira oldu.

Yorumlar (0)
31°
açık