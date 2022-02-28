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Doğalgaz fiyatları yüzde 34 arttı!
Doğalgaz fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken fırladı. Avrupa'da gaz fiyatları yüzde 34 arttı.
Ekonomi 28.02.2022, 16:22
Doğalgaz fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken fırladı.
Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı geride bıraktığımız haftayı megavatsaat başına 93 euro’dan tamamlamıştı.
Doğalgaz kontratlarının fiyatı yeni işlem gününe 125 euro’dan başladı.
Böylece, Avrupa'da doğalgaz kontratları fiyatı önceki işlem günündeki kapanışa kıyasla yüzde 34 yükseldi.