Doğal Yaşam Şenliği’nde NİLKOOP ürünlerine büyük ilgi

Nilüfer Belediyesi’nin de katkılarıyla Podyumpark’ta düzenlenen Podyum Doğal Yaşam Şenliği’nde NİLKOOP da bir stant açarak, Nilüfer Bostan ürünlerini halkla buluşturdu.

Sağlıklı gıdaların ve sertifikalı organik ürünlerin yer aldığı şenlikte Nilüfer Kent Bostanları’nda üretilen bin paket yerel tohum da vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Nilüfer, hafta sonunda sağlıklı ve organik ürün üretenler ile tedarikçilerin, tüketicilerle buluştuğu Doğal Yaşam Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Nilüfer Belediyesi’nin de destek verdiği Podyum Park’taki şenlikte S.S. Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) da renkli bir stant açarak ürünlerini tanıttı. Nilüfer Bostan Satış Noktalarında satışa sunulan ürünlerin vatandaşla buluştuğu etkinlikte Nilüfer Kent Bostanları’nda üretilen bin paket yerel tohum ziyaretçilere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Nilüfer Belediyesi Kırsal Alan Danışmanı Arca Atay da stantları ziyaret eden vatandaşlara çalışmalar ve ürünler hakkında bilgi verdi. Etkinliğin doğal yaşam ve sağlıklı gıda erişimine kolaylık sağlanması adına önem taşıdığını ifade eden Atay, ziyaretçilerin Nilüfer Bostan ürünlerini de yakından tanıma imkanı bulduklarını belirtti.

İki gün süren etkinlikte elliden fazla stant yer alırken, binlerce ürün çeşidi vatandaşla buluştu. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan EKOŞOV Ritim Grubu da şenliğe ayrı bir hava katarak şovlarıyla ziyaretçileri coşturdu. Nilüfer Belediye Başkan Vekili Rasih Konca da stantları gezerken organizasyona katkı sunan ve emeği geçenlere teşekkür etti. Şenlikte çocuk ve yetişkinlere yönelik atölyeler ile organik tarım ve organik ürünler üzerine söyleşiler de düzenlendi.