Doğal taş sektörünün 4 yıllık Çin hasreti bitiyor

Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörlerinden olan 2022 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat performansı ortaya koyan Türk doğal taş sektörü, en büyük ikinci ihraç pazarı Çinli alıcılarla 4 yıllık aranın ardından bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Doğal taş sektöründe dünyanın en büyük fuarı Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, 5-8 Haziran 2023 tarihleri arasında doğal taş sektöründe büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. Xiamen Fuarına Türkiye’den 60 ihracatçı firma katılıyor. 22 ülkeden bin 300 firmanın katılacağı fuarda, Türk doğal taş ihracatçıları yabancı katılımda lider konumda olacak. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarının Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu uzun yıllardır olduğu gibi bu yıl da Ege Maden İhracatçıları Birliği yapacak. Çin’de pandeminin izlerinin tamamen ortadan kalktığını, karantinaya son verildiğini, Çin’in 2023 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 4,5 büyüme hızı yakaladığını belirten Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türk doğal taş sektörünün son 20 yılda yoğun ticari bağlar kurduğu Çinli ithalatçılarla uzun aranın ardından bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Türk doğal taş sektörünün 2013 yılında Çin’e 981 milyon dolarlık ihracat potansiyeline ulaştığı bilgisini veren Alimoğlu, “Sonraki yıllarda Çin’de doğal taş stoklarının artması, inşaat sektörünün yavaşlaması ve son olarak pandemi gibi nedenlerle 2022 yılında Çin’de doğal taş ihracatımız 419 milyon dolara kadar geriledi. Çin pandemiyi aştı ve tekrar ekonomide eski günlerine dönme eğiliminde. Çin ekonomisindeki toparlanmanın Türk doğal taş sektörünün ihracat rakamlarına olumlu yansımaları olmasını bekliyoruz. Çin’e ve dünyanın her tarafından gelen alıcılara doğal taş ihracatımızı arttırmak için tanıtım yapacağız, hedefimiz katma değerli ihracatımızı arttırmak, Çin’e ihracatta süreç içerisinde eski ihracat rakamlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

170 bin metrekarelik stant alanında, 200’ü yabancı, 22 ülkeden olmak üzere, toplamda bin 300 civarında firmanın stand açarak katılacağı Xiamen Fuarını, 140 bin profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor. Hall A6 içerisinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Türkiye pavyonu 1746 m2 büyüklüğünde bir alanda doğal taş ithalatçılarıyla Türk ihracatçılarını buluşturacak. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı, aynı zamanda pek çok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Öte yandan Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri Halilullah Kaya ve Akın Yeşilkaya, Xiamen Stone Fair web sitesi ve Xiamen Stone Fair’s wechat kanalı üzerinden canlı yayınlanacak programda, Türkiye’den Çin’e ihracatın geliştirilmesi hedefiyle ülkemiz taşlarının çeşitliliği ve kalitesi ile Türkiye madenciliği, Ege Maden İhracatçıları Birliğinin ülkeler bazında gerçekleştirdiği ihracatının durumu ve Milli Katılım Organizasyonu hakkında bilgi aktarımında bulunacak.

Türkiye’nin Guanco Ticaret Ateşi Dilan Can Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı süresince Türk ihracatçılarıyla birlikte olacak ve Çin pazarı hakkında ihracatçıları bilgilendirecek. Firmalarımızın ihracatlarını artırmaları için Çin’in sektörel çatı kuruluşları ile buluşmalar yapılmasına aracılık edecek.