Doğal taş ihracatında işlenmiş ürünlerin payı yükseldi

Egeli doğal taş ihracatçıları, 2022 yılının ilk yarısında ihracatlarını yüzde 13’lük artışla 357 milyon dolardan 403 milyon dolara taşırken, bu ihracatın 320 milyon dolarlık kısmını işlenmiş ürünler oluşturdu. İşlenmiş ürünlerin payı yüzde 75’ten yüzde 80’e yükseldi.

Türkiye’nin yeraltı kaynaklarını ekonomiye kazandıran Egeli madenciler, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 616 milyon dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırdı. Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), 2021 yılının ilk yarısında 521 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koymuştu. EMİB, 2022 yılının 6 aylık zaman aralığında ihracatını yüzde 18 artırmayı başardı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, 2022 yılının ilk yarısında gerçekleştirdikleri 616 milyon dolarlık maden ihracatında aslan payını 403 milyon dolarla doğal taş sektörünün aldığını, EMİB’in doğal taş ihracatında Türkiye lideri olduğunu aktardı.

191 milyon dolarlık mermer, 97 milyon dolarlık traverten ihraç edildi

EMİB’in 2021 yılının Ocak-Haziran döneminde yaptığı işlenmiş doğal taş ihracatının 267 milyon dolar olduğunu belirten Alimoğlu, "2022 yılının aynı döneminde işlenmiş ürün ihracatımız yüzde 20’lik artışla 403 milyon dolara ulaştı. Doğal taş ihracatımızda işlenmiş ürünler 2021 yılının ilk yarısında yüzde 75 pay alırken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 80’e yükseldi. İşlenmiş mermer ihracatımız 191 milyon dolar olurken, işlenmiş traverten ihracatımız 97 milyon dolara ulaştı. Tabii taşlardan kaldırım ve döşeme taşları 12,5 milyon dolarlık performans ortaya koyarken, işlenmiş granit ihracatımız 11,7 milyon dolar oldu. Bu ihracata katkı koyan ihracatçılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin Türkiye’ye kazandırdığı 616 milyon dolar ihracat gelirinde ikinci sırayı 114 milyon dolarlık tutarla feldspat ihracatının aldığını dile getiren Alimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kuvars ihracatımız 26 milyon dolar, doğal ve yapay aşındırıcı kauçuk ihracatımız 22 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. 9 milyon dolarlık perlit ihraç ettik. Alüminyum cevherinden 7 milyon dolar, kaolin ihracatından 3,9 milyon dolar döviz elde ettik.”

ABD maden ihracatında zirvede

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde 143 ülkeye ihracat yaparken, Amerika Birleşik Devletleri yüzde 20’lik artış ve 147 milyon dolarlık taleple zirvede yer aldı. Egeli madenciler, 2021 yılının aynı döneminde ABD’ye 122 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmişti. 2021 yılında listede 53 milyon dolarlık dışsatımla üçüncü sırada yer alan İspanya, 2022 yılında 67,7 milyon dolarlık Türk madenleri talebiyle ikinci sıraya yükseldi. Ege Bölgesi’nden İspanya’ya maden ürünleri ihracatında yüzde 27’lik artış oldu.

İtalya’ya yüzde 53’lük artış hızı yakalayan Egeli madenciler, 34,5 milyon dolarlık ihracatlarını 53 milyon dolara ilerleterek üçüncü sıraya İtalya’yı taşıdılar. 2021 yılında 68,5 milyon dolarlık maden ihracatıyla en çok ihracat yapılan ikinci ülke olan Çin, 2022 yılında 47,6 milyon dolarlık talepte bulundu. Çin, bu yıl listeye dördüncü sıradan giriş yaptı. Almanya, 37,8 milyon dolarla beşinci ülke olmayı başardı.

Sanal ticaret heyetleri meyvelerini verdi

Pandemi döneminde Avustralya, Vietnam ve Ortadoğu ülkelerine sanal ticaret heyeti organizasyonları yapan Ege Maden İhracatçıları Birliği, sanal ticaret heyetlerinin meyvelerini de almaya başladı. EMİB’in 2022 yılının ilk yarısında doğal taş ihracatı genelde yüzde 20’lik artışa imza atarken, sanal ticaret heyeti yapılan ülkelere yapılan doğal taş ihracatı yüzde 32’lik artışla 26,7 milyon dolardan 35,6 milyon dolara yükseldi. Avustralya 17,3 milyon dolarlık taleple ilk sırada yer alırken, Birleşik Arap Emirlikleri’ne doğal taş ihracatı 4,3 milyon dolardan yüzde 117’lik artışla 9,3 milyon dolara yükseldi.