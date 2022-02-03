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Doğal şifa deposu ıhlamurun fiyatları cep yakıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve Korona virüs salgınında herkesin gözdesi haline gelen ıhlamurun kilogram fiyatı bu yıl 500 liraları bulurken, tüketicinin cebini yakmasına rağmen sağlık için tercih edilmeye devam ediliyor.

Ekonomi 03.02.2022, 09:35
Doğal şifa deposu ıhlamurun fiyatları cep yakıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi olan ve Korona virüs salgınında herkesin gözdesi haline gelen ıhlamurun kilogram fiyatı bu yıl 500 liraları bulurken, tüketicinin cebini yakmasına rağmen sağlık için tercih edilmeye devam ediliyor.

Kış aylarında daha çok aranan ve grip gibi salgın hastalıklarda yıllar boyunca insanların kaynatıp hasta olan kişilere içirdiği ıhlamur, Korona virüs salgınının artmasının ardından daha da tercih edilir bir hal aldı. Yıllar boyunca özen içerisinde toplanıp el marifeti ile özenle seçilerek bir bezin üzerine serildikten sonra doğrudan güneş görmeyen yerlerde kurutulmasının ardından paketlenen ıhlamurun aktarlarda ki satışı devam ediyor. Halkın kış aylarında vazgeçilmezi olan ıhlamurun fiyatı vatandaşı üzse de vazgeçilmez konumda olması da gözden kaçmıyor.

Kış ayları gelirken ara ara hasta olduğunda da takviyeli şekilde ıhlamurun içilmesinin gerektiğini dile getiren aktar Metin Karaca, “Ihlamur fiyatları yöreden yöreye değişir. Türkiye’de benim bildiğim ıhlamur Artvin dağları, Erzurum dağları ve Yalova dağlarında olur. Adana’da da ıhlamur güzel olur. Ihlamurun güzel olduğunu anlamak için ıhlamura bakmamız gerekir. Ihlamuru doğal kurutanlar vardır, rengi yeşil gibi tatlı bir yeşil renginde olur. Paketin içinde fazla çiçekleri çalınamamıştır. Başka bir Ihlamur ise, file versin diye güneşte kurutulanı vardır. Rengi de biraz daha siyah gibidir. Çiçekleri de azdır. Ihlamurun birde çiçek cinsi vardır. Bu ıhlamurda yüzde 1 yaprak olabilir. Çiçek ıhlamur ise altın sarısı gibi bir rengi olur. Barış Manço’nun şarkısında geçtiği gibi nane limon karışık misali gibi. Ihlamura bir tane tarçın atarsanız insanın balgamını sökebilir. Tarçını kullanmakta fayda var. Zencefil vardır antibiyotik gibidir. Zerdeçal vardır soğuk havalarda veya hasta olduğu zaman kuvvet verir, bağışıklığı yükseltir. Havlıcan bizim yöremizin vazgeçilmez bitkisidir. Bu bitkilerden demliğe atarak içmek faydalıdır. Ihlamurun en güzeli kış gelirken ara ara içmektir. Hasta olduktan sonra biraz daha takviyeyle beraber içmek gerekir” şeklinde konuştu.

Bu yıl satışlarının geçen yıla oranla daha iyi bir seviyede seyrettiğini ifade eden Karaca, “Bu Korona son vakalarda genellikle grip gibi geçirtiyor. O yüzden az öksüren biri grip gibi Korona geçiriyor. Bu sene satışlarımız iyi idi fakat geçen sene ise satışlarımız çok kötüydü. Geçen sene Korona çok olduğundan dolayı geçen sene hastalık olduğu zaman daha çok doktor kontrolleri altındaydık. Bu sene tesir azaldı, biraz da maskeyi çıkarttık mı artık yani gripte olsak bulaşıyor. Geçen sene grip bulaşmıyordu çünkü herkes maske takıyordu, mesafesini koruyordu, kurallara daha güzel uyuyorduk. Bu sene biraz gevşedik ve serbest olunca Korona yok gibi takılıyoruz. Fakat grip hızlı bulaşıyor. Bu sefer küçük bir yerin içinde 50-60 kişi oluyor ben çok üzülüyorum. Bu sene o yüzden satışlarımız arttı” ifadelerini kullandı.

Ihlamur çiçeğinin kilosunun fiyatı 500 TL’yi buluyor

Ihlamurun 500 TL’ye kadar fiyatının çıktığını hatırlatan Metin Karaca, “Ihlamurun benim beğendiğimin kilosu 200 TL ile 300 TL arası. Biraz güneşte kurutulmuş olanı ise 100 TL civarındadır. Çiçeğinin fiyatı ise 500 TL” dedi.

Güzelliği çiçeğinde

Her şeyin güzeli çiçek olduğunu ve ıhlamurun da çiçekli olanının güzel olduğunun altını çizen Metin Karaca, “Adı üzerinde çiçek. Güzel olan her şeye çiçek deriz. Güzel anneye çiçek deriz, güzel hanıma çiçek, güzel kardeşe çiçek deriz. Ihlamurun ise çiçeklisi güzel olur. Ihlamurun çiçeğini paketinden çiçekleri alıp 500 TL’ye satıyorlar. Paketin en güzeli eşit dağılımda olması gerekir. Alırsan çiçeğini yaprağını çöpe atmak zorundasın. Bu paketten çiçeğini alıp da sadece yaprağını satmak günahtır. Ihlamurun güzeli böyle anlaşılır. Bu seneki satışlarımızın sadece ıhlamuru söylersek iyiydi ama genelde ekonomik olarak ülke çapında sallandık. Şimdi toparlandık ama geçen seneye göre işlerimiz düşük ama ıhlamur olarak bir artış var. Kış sezonuna girmemizle beraber satışlarımız iyice arttı” şeklinde konuştu.

‘Kış aylarının vazgeçilmezidir’

Ihlamurun kendisi için kış aylarının vazgeçilmesi olduğunu söyleyen Gülde Koçal, “Ihlamuru severek içiyorum, beğeniyorum. Teyzem beni zorla ıhlamur içirse de şuan alıştım ve güzel geliyor. Özellikle balla karıştırınca cidden çok güzel oluyor. Kış aylarında vazgeçilmezdir. Ihlamur çayımız her zaman ilk o tercih edilir. Griplerde hastalıklarda cidden çok iyi geliyor herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Ihlamurun fiyatlarının düşmesini ümit ettiğini de sözlerine ekleyen Koçal, “Korona da herkes hastalığa yenik düştü. Bünyesi kaldıramıyor o yüzden ıhlamur çayını herkese tavsiye ediyorum ama şöyle bir durum var. Ihlamuru evet severek içiyoruz kış aylarında fakat bazen fiyatları artabiliyor buda bizi kötü etkiliyor. Umarım ıhlamurun fiyatları düşer de bol bol ıhlamur içeriz” diye konuştu.

"Kış aylarında ıhlamur iyidir"

Ihlamurun fiyatının yüksek olmasından şikayetçi olan İrem Kurt ise “Ihlamuru severek içiyorum zaten kış aylarında vazgeçilmez ıhlamurdur. Ihlamurun içine bal atınca tadı çok güzel oluyor yani şeker falan katmamıza gerek kalmıyor ama fiyatı yüksek olduğu için çoğu kişi alamıyor maalesef. Korona zamanı var şimdi birde kış ayında olduğumuz için insanlar grip oluyor. Bu aylarda korona ve grip çok arttı zaten. Bu aylarda çok içmemiz gereken bir şeyin bu kadar pahalı olması çok saçma. Fiyatlarının düşmesi lazım” şeklinde konuştu.

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