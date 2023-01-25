Doğal gaz faturalarını düşürecek yöntemler: Termostat kullanımı, yalıtım ve düzenli bakım

Isınmak ve sıcak su ihtiyacı için kullanılan kombiler, yapılan hatalardan dolayı cep yakabiliyor. Uzmanlar, alınacak önlemler sayesinde kabarık faturaların önüne geçmenin mümkün olduğunu söyledi.

Birçok vatandaş doğal gaz faturalarını hafifletmek ve tüketimi azaltmak için farklı yollar deniyor. Başvurulan bu yöntemler doğal gazın riskli kullanılmasına ve faturalara olumsuz yansımasına neden olabiliyor. Doğal gaz dağıtım şirketinde görevli Makine Mühendisi Murat Aras, doğal gazın doğru ve verimli kullanımı hakkında önemli bilgiler verdi.

"Termostatın önemi"

Doğal gazın verimli şekilde kullanılması için vatandaşların oda sıcaklığını ‘konfor sıcaklığı’ olarak bahsedilen 19-20 derecelerde kullanması gerektiğini söyleyen Makine Mühendisi Murat Aras, "19-20 derece üzerinde olan her 1 derece artışında yüzde 6 doğal gaz kullanımı artmaktadır. Bu sıcaklığın düzgün şekilde ayarlanması için oda termostatlarıyla kullanılmasını uygun görüyoruz. Çünkü oda termostatı kombi ile uyumlu çalıştığından dolayı odanızdaki istediğiniz sıcaklığı ayarladığınızda kombiyi otomatik olarak devreden çıkartıyor. Bu noktada oda termostatı hızlı bir şekilde devreye girdiğinden dolayı daha verimli ve daha tasarruflu doğal gaz kullanımına sebep olmaktadır. Ev güneş aldığında ev ortamının sıcaklığı artıyor ve bu da oda termostatıyla birlikte ortam ısındığından dolayı kombiyi kapatmaya yöneltiyor. Bu şekilde daha verimli doğal gaz kullanımı sağlanacaktır. Ayrıca cihaz üretici firmaların tavsiyesiyle birlikte yılda 1 kere yetkili kişiler tarafından bakımlarının yapılmasını tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki piyasada yetkili olmayan kişilerinde bakım işlemleri yaparak vatandaşlarımızı mağduriyete uğrattıklarına şahit oluyoruz. Yetkili kişilerin yaptığı bakımlar kombinin verimliliğini arttıracaktır. Böylelikle tasarruflu kullanımı sağlamış olacaktır" dedi.

"İzolasyon, faturaların düşmesine sebebiyet veriyor"

Verimli doğal gaz kullanımı için ayrıca bina, pencere ve katı izolasyonlarının yapılması gerektiğine dikkat çeken Aras, "Bu da faturaların düşmesine sebebiyet verecektir. Kombi ve petek bakımları yaparken peteklerde kullanılan su değiştiği anda oksitlenme yaparak peteklerin çürümesine sebebiyet veriyor. Onun için sıklıkla petek sularının değiştirilmesini tavsiye etmiyoruz. Petek ve kombi bakımlarının yapılmasını, filtre temizliğinin yapılmasını tavsiye ediyoruz ama petek içerisindeki suların değişmesi durumunda oksitlenme ile birlikte çürümelere de sebebiyet verecektir" diye konuştu.

"Faturaları yüzde 30 ile 35 düşürmek mümkün"

Yetkili firma sahibi Alparslan Kara ise "Bakım yapılmayan tesisatlar da yüzde 30-35’lere varan bir ısı kaybı söz konusu olduğu için tesisatımızın en önemli parçası olan kombinin kesinlikle temizlenmesi ve filtre bakımlarının yapılmasını öneriyoruz. Bu şekilde tesisatımızı, cebimizdeki paramızı korumuş oluruz. Faturada yüzde 30-35’e kadar bir indirim söz konusu olabilir. Daha az doğal gaz kullanarak iyi bir ısınma sağlamış olursunuz" şeklinde konuştu.