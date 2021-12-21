Doğal gaz bağlantı ve hizmet bedellerine zam yapıldı

Dağıtım şirketlerinin 2022’de uygulayacağı bağlantı ve hizmet bedelleri üst sınırlarını içeren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, doğalgaz sektörü bağlantı ve hizmet bedelleri yüzde 18 ila yüzde 54,6 aralığında zamlandı.

Abone bağlantı bedeli yüzde 54,6 zamlanarak 1158 TL’ye, sayaç açma kapama bedeli yüzde 20 zamlanarak 36 TL’ye, servis kutusu söküm bedeli yüzde yüzde 21 artarak 315 TL’ye yükseldi.

İlk 100 metre için bağlantı kontrol ve onay bedeli 651 liradan 790 liraya çıkarken; aynı hizmetin ilave her bir metre için olan bedeli de 4 liradan 4,9 liraya yükseldi.

İç tesisat işlem bedellerinden her birinin fiyatı da yüzde 21.1 arttı.

Zamlı fiyatlar, 2022’den itibaren geçerli olacak.