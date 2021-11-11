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Doğa Dostu Araslar, 36 bin fidanlık orman oluşturdu

- Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın:- "Üst yönetimimizin öncülüğünde, 16 bin çalışanımızla el ele çevremiz, ülkemiz ve gezegenimiz için elimizden gelen en büyük desteği sunmak istiyoruz"

Ekonomi 11.11.2021, 15:14
Doğa Dostu Araslar, 36 bin fidanlık orman oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Çevre ve sürdürülebilirlik konularında farklı alanlarda hem kurumsal hem de çalışan gönüllülüğü temelinde çalışmalar yürüten Aras Kargo, Ege Orman Vakfı iş birliği ile Kuşadası-Yaylaköy mevkiinde 36 bin fidanlık orman oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Aras Kargo, "Doğa Dostu Araslar" çatısı altında, ağaçlandırmadan çevre ve kıyı temizliğine, karbon ayak izinin azaltılması gibi farklı alanlarda sürdürülebilirlik vizyonu ile yürüttüğü çalışmaları yönetim ve çalışanlarının aktif katılımıyla yürütüyor.

Bugüne kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde 140 binden fazla fidan dikimi gerçekleştiren Doğa Dostu Araslar, çalışanlar adına Ege Orman Vakfı’na bağışlanan 36 bin fidanın dikim töreni için 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde Kuşadası-Yaylaköy mevkiinde buluştu.

Sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını küresel hedefler doğrultusunda geliştirmek amacıyla yakın zamanda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini de imzalayan Aras Kargo Türkiye'nin orman örtüsünün geliştirilmesi için desteklediği faaliyetler kapsamında Ege Orman Vakfı iş birliği ile Doğa Dostu Araslar Ormanı oluşturdu.

Yaz aylarında farklı bölgelerde meydana gelen orman yangınları sürecinde çalışanları adına Ege Orman Vakfı’na bağışlanan 36 bin fidanın dikim töreni ise Kasım ayında Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde gerçekleştirildi.

Bu çerçevede Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, Aras Kargo CFO'su Barbara Hagen ve genel müdür yardımcılarının yanı sıra Aras Kargo Ege Bölge Müdürlüğü çalışanları ve Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili’nin katılımıyla düzenlenen törende fidanlar toprakla buluştu.

Aras Kargo oluşturduğu 36 bin fidanlık Doğa Dostu Araslar Ormanı ile yıllık 14 bin 796 ton CO2'ye eşit karbon salınımını denkleştirmiş oldu.


- "Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için iş dünyası aktörlerinin üstlenmesi gereken sorumluluklar var"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, geleceğe daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için iş dünyası aktörlerinin üstlenmesi gereken sorumluluklar olduğunu bildirdi.

Bu bağlamda hem bireysel hem de kurumsal olarak düşen görevlerin her geçen gün çeşitlendiğini belirten Ayyarkın, şunları kaydetti:

"Aras Kargo olarak çevre ve sürdürülebilirlik konularında, Doğa Dostu Araslar platformu ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üst yönetimimizin öncülüğünde, 16 bin çalışanımızla el ele çevremiz, ülkemiz ve gezegenimiz için elimizden gelen en büyük desteği sunmak istiyoruz. Bu amaçla bugün gerçekleştirdiğimiz ağaçlandırma ve kıyı temizliği gibi kolektif faaliyetlerin yanı sıra hem farkındalık yaratmak hem de bu kapsamda büyük resmin içindeki katkımızı sürekli artırmayı hedefliyoruz.

Günlük operasyonlarımızdan, teknoloji yatırımlarımıza ve büyüme hedeflerimize kadar attığımız her adımın arka planında bu çevreci yaklaşıma yer vermeye özen gösteriyoruz. Bu kapsamda 2011 yılında Türkiye’nin en geniş yüzde 100 elektrikli araç filosunu kurduk. Operasyonel verimlilik ve enerji tasarrufu projelerimizle karbon ayak izimizi azaltma yönünde önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Kıyı temizliği çalışmalarımızla 4 tondan fazla atığın denizlerimize karışmasının önüne geçtik."

Bunların sadece projelerden bir kaçı olduğunun altını çizen Ayyarkın, 36 bin fidanın dikimini gerçekleştirdikleri için de mutlu olduklarını aktardı.

Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yasemen Bilgili, Aydın Orman İşletme Müdürlüğü iş birliği ile ağaçlandırma alanında yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Bilgili, "Karbon ayak izini küçültmenin en güçlü yollarından biri fidan dikmektir. Atmosferdeki karbonu azaltma yöntemleri içinde maliyeti en düşük ve karbon tutma ömrü en yüksek olan seçenektir. Ormanlar, bitki örtüsünde, ağaçların dallarında, köklerinde ve toprakta büyük miktarlarda karbon depolayarak karbondioksit emisyonunu nötralize ederler. Dikilen her fidan o andan itibaren karbon tutmaya başlar ve Doğa Dostu Araslar Ormanı da uzun ömrü boyunca bunu yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

#Aras Kargo #Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın #Doğa Dostu Araslar
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