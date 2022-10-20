Doç. Dr. Atilla Çifter: “Faiz indirimi, yeni yılda enflasyonu beklendiği kadar geriletmeyecek”

Doç. DR. Atilla Çifter, TCMB’sının Eylül 2021’den itibaren, para politikası aracı olan politika faizini indirme yönünde kullanarak enflasyonla mücadeleye devam ettiğini belirtti. ABD Merkez Bankası olan Fed’in ise tam tersine politika faizini arttırarak enflasyon mücadelesi verdiğine değinen Doç. Dr. Atilla Çifter, Fed’in politika faizi Eylül 2021’de yüzde 0-0,25 iken Eylül 2022’de yüzde 3-3,25’e çıkardığını söyledi. TCMB’nin faiz indirimine başladığı Eylül 2021’de ise TÜFE yüzde 19,58 iken Eylül 2022’de yüzde 83,45’e çıktığına işaret etti. Doç. Dr Atilla Çifter, “Aynı dönemde dolar kuru 8,62 iken bugün 18,58 düzeyine geldi. Enflasyonda ve döviz kurundaki yükselişte enerji fiyatları gibi yurt dışı faktörlerin etkisi olsa da TCMB’nin politika faizini indirmesi yurt içi faktör olarak öne çıkıyor.” şeklinde konuştu.

Merkez Bankası’nın elindeki kullanılabilir net rezervin sınırlı olduğunu ifade eden Doç. Dr. Atilla Çifter, “Ayrıca faiz indiriminin döviz kuru üzerindeki etkisini durdurabilmek için piyasaya döviz satışı ile müdahale ediyor. Parasal ve kredi genişlemeleri de döviz kuru üzerinde baskı oluşturuyor.” açıklamasını yaptı. Türkiye’nin risk pirimi olan 5 yıllık kredi temerrüt swaplarının ise 755 ile çok yüksek bir seviyede olduğuna değinen Çifter son olarak, faiz indirimin gelecek ay da devam edeceği düşünüldüğünde, döviz kuru, enflasyon ve risk pirimi açısından negatif bir görünümün söz konusu olduğunu belirtti.