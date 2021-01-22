Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, sosyal medya hesabından uyardı

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, instagram hesabından yaptığı paylaşımla goda ürünlerine yapılan zamlara dair halkı uyardı. Yıldızhan paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Açgözlülük pandemiden daha tehlikelidir.

Pandemi sürecinde özellikle gıda fiyatlarında anormal artışlar yaşandı. Bunun en önemli nedeni de ülkelerin gıdaları stoklama yoluna gitmelidir. Normal şartlarda dünyanın kaynakları herkese yeter. Ancak bu kaynakları akıllıca ve adil bir şekilde paylaşmak gerekir. Yoksul insanlar için kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler piyasaya sürülmelidir. Özellikle temiz su ve sağlıklı gıda temini kritik öneme sahiptir.

Tedbir ilaç ve aşı derken pandemiye bir şekilde çare bulunabilir ama açgözlülüğü tedavi etmek daha zordur.

Çok değerli kardeşim

Yerkürenin kaynakların akıllıca paylaşalım ki; akılsız açgözlü ve insafsız kişiler yüzünden bütün dünya varlık içinde yokluk çekmesin. Allah tüm insanları empati yapabilen ve karşısındakini de en az kendisi kadar düşünen erdemli bireylerden eylesin.