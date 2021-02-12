DKV’DEN ‘YEŞİL MİSYON’ ATAĞI

Uluslararası taşımacılıkta nakitsiz yol yardım hizmetleri alanında piyasa lideri olan DKV Euro Service, Avrupa Birliği’nin Paris İklim Anlaşması altındaki Yeşil Mutabakat kapsamında 2050 yılına kadar iklim üzerindeki etkileri nötrleşmiş, CO2 emisyonu sıfıra inmiş bir ekonomi olma hedefini destekliyor.

Bu kapsamda kendi iklim ayak izini dikkate alarak 2023 itibarı ile iklime olumlu katkı yapan bir kuruluş olmayı, 250.000 sözleşmeli ortağına taşımacılıkla ilgili faaliyetleri ile yarattıkları CO2 emisyonunu 2030 yılına kadar %30 azaltmaları için destek vermeyi amaçlıyor.

Alternatif yakıtlara ve dijital ürünlere yoğun yatırım

Küresel düzeydeki CO2 emisyonunun yaklaşık dörtte birini üreten ulaşım sektörü bu konuda müthiş bir potansiyele sahip bulunuyor. Bu potansiyeli harekete geçirmeyi hedefleyen DKV, müşterilerine ve iş ortaklarına uygun araçları sunmak için çalışıyor. Bu amaçla uzun süredir portföyündeki alternatif yakıtlara ve dijital ürünlere yoğun yatırım yapan DKV, her yıl bağlantısını sağladığı 5.000 benzin istasyonu arasında çoklu enerji servis istasyonlarına daha güçlü bir şekilde odaklanıyor. Bu istasyonlar bilinen dizel ve benzin yakıtlarının yanı sıra LPG, LNG, CNG, hidrojen ve elektrikli araçlar için şarj noktaları gibi seçenekler sunuyorlar.

Alternatif yakıtlara ek olarak DKV, müşterilerine DKV LIVE telematik sistemi gibi dijital ürünler de sunuyor. Bu sistemle gelen daha verimli sürücülük olanakları ve optimize edilmiş yakıt ikmali yönetimi gibi özellikler sayesinde nakliyeciler filolarının CO2 emisyonlarını daha da azaltabiliyorlar. DKV’nin iklim koruma alanında kaydettiği ilerlemeler yıllık faaliyet raporlarında kamuoyu ile paylaşılıyor.

‘Avrupa’da en büyük şarj etme ağını kuracağız’

DKV CEO’su Marco van Kalleveen konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Avrupa’nın tamamında markadan bağımsız en büyük şarj ağını kurmak için çalışıyoruz. Şu anda Avrupa’da 130.000 şarj noktamız var ve bu sayı dinamik bir şekilde artıyor. Ayrıca halen 150 istasyonla Avrupa’nın en büyük LNG servis ağına sahip bulunuyoruz. Müşterilerin yarınki taleplerine bugünden hazır olmak istiyoruz."

DKV Sürdürülebilirlik, Yeni Mobilite ve Halkla İlişkiler Başkanı Marc Erkens ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "AB’nin iddialı iklim hedeflerinin ancak değer zincirindeki tüm katılımcıların olumlu katkıda bulunması halinde gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Mobilite sektöründe bu sadece petrol şirketlerinin, sanayilerin ve tüketicilerin işi olmamalı. Bu nedenle bir hizmet sunucu olarak biz de aktif davranıyoruz” dedi