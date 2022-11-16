Diyarbakırlı kadınların üretim gücü birleşiyor

Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğinde girişimci kadın kooperatiflerine yönelik olarak Üretimin Gücü Birleşiyor Konferansı düzenledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından düzenlenen ve Diyarbakır Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince desteklenen 55 ilden 157 firmanın katıldığı Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarında ‘’Üretimin Gücü Birleşiyor’’ konferansına Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı Abdullah Çiftçi, Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, GAP Bölge İdaresi Başkanı Hasan Maral, Ak Parti İl Başkanı Şerif Aydın ve Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Batman illerinden kadın kooperatiflerinin temsilcileri katıldı.

Konferansta konuşma yapan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su, dünya genelinde olan ekolojik sorunların üretim zincirini etkilediğini belirterek, bu sorunlara karşı çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“Dünya geneline bakarsak son yıllarda malumunuz çok sık duyduğumuz kelimeler var. Küresel ısınma, kuraklık, hastalıklar gibi bunların her biri insan hayatını etkiliyor” diye konuşan Su, “Bakıyorsunuz bir yıl içerisinde yağacak yağış bir günde yağıyor. Sonra kuraklık artıyor yağış azalıyor. Bunların tümü üretim ve satış zincirini etkiliyor. Ama bunlara karşı hazırlıklı ve dayanıklı olmak için çeşitli çalışmalar yapılıyor. Siz kadınlar evinizde veya bahçenizde üretim yaparak diyorsunuz bunları değere dönüştüreyim. O zaman bunu tek başınıza yapma şansınız zor. Bu anlamda biz kooperatifler içerisinde güçlerinizi birleştirmiş oluyoruz. Bizim ilimizde 18 tane kadın kooperatifimiz bulunmakta. Yeter ki kadınlarımız üretsin, üretime katılsınlar ve biz onlara yardımcı olalım. Hem aile bütçesine destek, hem ülkemizin üretim gücüne destek, hem de ticari anlamda gelişmemize büyük katkı sağlıyor” dedi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunduğu Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde projelerini yürüttüklerini kaydetti. Beşikçi, “Diyarbakır valiliğimizin koordinasyonunda ve GAP Bölge Kalkınma İdaremizin iş birliğinde Üretimin Gücü Birleşiyor Projemizi hayata geçirmiştik. Kooperatifler sorumluluk, eşitlik ve adalet gibi değerlerin kılavuzluk ettiği girişimler olarak diğer işletmelerden ayrılırlar. Kooperatifler aynı zamanda birlikte üretimin en anlamlı çatısıdırlar. Diyarbakır’da son 3 yılda 18 kadın kooperatifimiz kurulmuştur. Yenişehir Belediyesi olarak bizler de kadın kooperatiflerimizin kurumsal ve mali kapasitelerini geliştirebilmeleri, aralarında koordinasyon ve iş birliğinin sağlanması amacıyla projemiz çerçevesinde kurumsal kimlik çalışmaları eğitimi, e-ticaret eğitimleri, satış ve pazarlama eğitimleri ile ürün iyileştirme ve ürün çeşitliliği desteği sağladık” ifadelerine yer verdi.

Konferansın sonunda Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ve GAP Bölge İdaresi Başkanı Hasan Maral başarılı kadın girişimcilerine plaket takdim etti.