Diyarbakır’ın tekstilde ihracat hedefi belli oldu: 2023’te 1 milyar dolar

Güneydoğu Tekstil Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) Başkanı Mehmet Dalkıran, “Geçen yıl ocak-temmuz ayı içerisinde 115 milyon dolar ihracat varken, 2022 Ocak-temmuz ayları içerisinde 163 milyon dolara kadar çıkmış durumda. 2023 yılının sonunda mutlaka 1 milyar dolar olan hedefimize ulaşabileceğimizi ön görüyoruz” dedi.

Diyarbakır’ın bereketli topraklarında üretilen pamuk, bunun işlenmesi ve birçok işleminin yapılması için yapılan yatırımlarla kent, tekstilde çağ atlayarak Avrupa’ya açıldı. Diyarbakır, geçen yıl ocak-temmuz ayı içerisinde 115 milyon dolar ihracat yaparken, bu yıl aynı aylar içesinde 163 milyon doları buldu. GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran nihai hedeflerinin 2023 yılında şartların da daha da iyileşmesiyle hedeflerinin 1 milyar dolar olduğunu söyledi.

Dernek olarak geldikleri ilk günden beri hedeflerinin 1 milyar dolar ihracat olduğunu söylediklerini anımsatan Dalkıran, bugün geldikleri noktada geçen yılla kıyasladıklarında en son Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odamızın (DTSO) açıkladığı verilere göre, geçen yıl ocak-temmuz ayı içerisinde 115 milyon dolar ihracat varken, 2022 Ocak-temmuz ayları içerisinde 163 milyon dolara kadar çıkmış durumda olduğunu aktardı.

Diyarbakır’da nihai hedeflerinin belki bu yıl değil, ama bir sonraki yıl 1 milyar dolar olan hedefi bulacaklarını ve bu anlamda ciddi bir altyapı ve çalışma olduğunu da vurgulayan Dalkıran, Tekstil sanayi Diyarbakır’da çok ciddi bir şekilde geliştiğini ifade etti.

Bugün itibariyle sadece tekstil sektöründe çalışan sayısı 15 binin üzerine çıkmış durumda olduğu bilgisini paylaşan Dalkıran, “Çoğunluğu hala yarı kapasiteyle çalışıyor. Genç nüfus, ciddi bir altyapı ve yatırım var. Bizim söylediğimiz 1 milyar dolarlık rakam afaki söylenen bir rakam değildir. Koymuş olduğumuz bu hedefi 2023 yılının sonunda mutlaka ulaşabileceğimizi ön görüyoruz. Biz dernek olarak Diyarbakır’da tekstilde hızlı bir gelişim gösteriyoruz. Son derece modern fabrikalar kuruluyor. Bizim amacımız Diyarbakır markalarıyla Avrupa’yı giydirmek. Şu an Avrupa’ya, Amerika’ya, özelikle Ortadoğu’ya ihracat noktalarımızın en önemli kapılarından bir tanesi. Ciddi bir şekilde ihracat yapılıyor” dedi.