Diyarbakır’da MHGF 15. sektörel iletişim toplantısı gerçekleşti

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) 15. sektörel iletişim toplantısı, Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) ev sahipliğinde Diyarbakır’da gerçekleşti.

Tekstil, hazır giyim, moda, deri, deri konfeksiyon ve ayakkabı alanlarında Türkiye genelinde 31 sektörel ve bölgesel derneği ve 10 bine yakın firmayı temsil eden MHGF, 15. sektörel iletişim toplantısını son yıllarda tekstil ve hazır giyimde büyük bir atılım gerçekleştiren Diyarbakır’da yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından MHGF üyesi derneklerin başkanları ve DTSO Başkanı Mehmet Kaya, MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, DTB Başkanı Engin Yeşil, MHGF Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra bölgedeki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve sektör mensuplarının da katıldığı toplantı Tekstil OSB’de bulunan bir fabrikada gerçekleşti.

Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi’nin duayen ekonomi yazarlarından, araştırmacı Dr. Rüştü Bozkurt’un yaptığı “6. Bölgede Tekstil ve Hazır Giyim Yatırımı” başlıklı toplantının konuşmacıları MHGF Başkanı Hüseyin Öztürk, GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve Lufian Yönetim Kurulu Başkanı Emin Gümüştepe oldu. Toplantıda 6. Bölge yatırımlarında STK’ların önemi, Diyarbakır özelinde son yıllarda yaşanan atılımın hikayesi, teşvik ve destekler ile bölgeye yatırım yapmış sanayicilerin deneyimleri ele alındı.

Panelin açılış konuşmasını yapan GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, panelin amacının bölgenin tekstil sektöründe son durumu değerlendirmek olduğunu kaydetti. Dalkıran, “Bugün ki panelinizin amacı bölgemizde ve kentimizde son yıllarda çok sağlıklı bir şekilde alt yapıya bürünen tekstil sektörümüzün son durumunu görmek. Türkiye’deki bütün dernek başkanlarımızın sektörü Diyarbakır’da yerinde görmeleri ve 6. Bölge teşviklerinin bize kattıkları mevcut durumu analiz etmek ve üzerinde konuşmak için bu paneli düzenledik. İçinde bulunduğumuz Diyarbakır Tekstil İktisat OSB, 129 hektar alan üzerine 66 tane firmamıza tahsis edildi" dedi.

Bugün itibariyle 30’un üzerinde firmanın üretime başlamış durumda olduğunu aktaran Dalkıran, "Bugün gezmiş olduğumuz fabrikaları da Hazır Giyim Moda Federasyonu ve dışardan gelen misafirlerimizde gördüler. Binlerce insan için aş ve iş demektir. Yıllar önce önümüze koymuş olduğumuz ‘Topraktan Podyuma’ sloganımız bugün Diyarbakır’da karşılık bulmuş durumda. Kentin verimli topraklarında pamukla başlayıp çırçır, iplik, örgü, boyahane ve konfeksiyonla birlikte satışla alanlarına çok rahat bir şekilde ulaşabiliyoruz. Son yıllarda kurulan fabrikalarla birlikte modern bir sanayi kenti anlamında Diyarbakır’ın panelde detayları konuşularak görmüş olacaksınız” ifadelerinde bulundu.

DTSO Başkanı Mehmet Kaya ise çalışmayı MHGF ve GÜNTİAD ile birlikte gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ettiğini dile getirdi. Tekstil OSB’nin son dönemlerin yıldız OSB’si olduğunu kaydeden Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Aynı zamanda mevcut yerimiz fabrikalarımızın tamamına yakını 2023 Hazirana kadar bitmiş olacak, bu arada da mevcut yerin iki katı kadar bir sanayi bölgesinin çalışmasını da başlattık. Önümüzdeki hafta bakanlıktan temsilciler gelerek olurunu verecek ve bundan sonrada ilave yer içinde 80 üzerindeki talepleri değerlendirip en kısa sürede açılmasıyla ilgili alt yapısını hazır hale getireceğiz.”