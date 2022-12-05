Diyarbakır’da fiyat etiketi tarihi olmayan iki iş yerine idari para cezası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Zabıta Daire Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde faaliyet yürüten yerel ve zincir marketlerde denetim yaptı. Zabıta Daire Başkanlığı, marketlerde satılan ürünlerin gramaj, etiket ve fiş kontrolüne yönelik denetimlerini sürdürüyor.

İl genelinde yapılan denetimlerde ekipler, alışveriş sepetine her türlü ihtiyaç ürününü koyarak kasadaki fiyatlar ile etiket fiyatlarının aynı olup olmadığını kontrol etti. Özellikle deterjan, çocuk maması, ayçiçek yağı gibi ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarının kontrolünü yapan ekipler, fiyat denetiminin yanı sıra ürünlerin gramaj ve son kullanma tarihlerini de inceledi. Ekipler, 6502 sayılı Tüketici Hakları Kanunu ve fiyat etiketi yönetmeliği çerçevesinde yerli üretim logosu, fiyat etiketi tarihi olmayan iki iş yerine idari para cezası uyguladı.

Sağlık Daire Başkanlığı Gıda Denetim ekiplerinin eşlik ettiği denetimlerde son kullanma tarihi geçen gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu. Büyükşehir Belediyesi, il genelinde marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimlerini aralıksız sürdüreceği belirtildi.