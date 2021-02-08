Diyarbakır’da fırtınanın bir gecede yıktığı elektrik şebekesi onarıldı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi kırsalında şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle ağır hasar gören elektrik şebekesi Dicle Elektrik ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla onarıldı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesi kırsalında şiddetli fırtına ve yoğun kar yağışı nedeniyle ağır hasar görerek enerji kesintisine neden olan elektrik şebekesi Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürlüğü ekiplerinin geceli gündüzlü çalışmaları sonucunda onarılarak yeniden normale döndürüldü. İlçede kar yağışı ve fırtına ile başlayan olumsuz hava koşulları gece yaşanan donun da etkisiyle daha da ağırlaştı. İletim hatları, kilolarca ağırlığa ulaşan buz ve kar nedeniyle koparken, 93 elektrik direği ya devrildi, ya yan yattı. İlçeye bağlı toplam 153 kırsal mahalledeki 8 bin aboneye enerji sağlayan 327 trafo devre dışı kaldı.

Çevre ilçelerden takviye yapıldı

Yaklaşık 30 bin vatandaşın bir gecede enerjisiz kalması üzerine Dicle Elektrik Dağıtım AŞ Diyarbakır İl Müdürlüğüne bağlı Arıza Onarım Bakım (AOB) ekipleri harekete geçti. İl merkezi ve çevre ilçelerdeki ekiplerin de desteğiyle bölgeye gidilerek arızaya müdahale edildi. Onarım çalışmaları için temin edilen bir tır dolusu malzeme de kısa süre içerisinde ilçeye ulaştırıldı.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka’nın verdiği bilgiye göre, aralıksız çalışan ekipler, 72 kilometre uzunluğundaki iletim hattını kontrol ederek, kırılan, yıkılan veya yan yatan 93 direği onardı, 80 direk arasında kopan iletim hatları yeniledi ve 25 ayrı noktada yerinden çıkan tepe traversler yeniden yerine takıldı.

İl Müdürü Uğur Yaka, ekiplerin onarım çalışmaları sırasında doğa koşulları ve ulaşım sorunu nedeniyle zorlandığına dikkat çekerek, “Zaman zaman köylülerin temin ettiği binek hayvanlarıyla dereleri geçen AOB ekiplerimiz, bazen de çok soğuk suda yürüyerek karşı kıyıya ulaşmak zorunda kaldı. Uzun ve zorlu çalışma sonunda Çermik ilçesine bağlı 153 yerleşim biriminin tamamına yeniden elektrik verildi. Hedefimiz her şartta abonelere kesintisiz enerji vermek. Ekiplerimiz eğitim, moral ve motivasyon olarak en güç şartlarda bile görevlerini yerine getirmeye hazır” dedi.