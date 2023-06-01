Diyarbakır’da depremzede kadınlar şehri kalkındıracak

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yürütülecek 70 milyon liralık projeyle depremzede kadınlar, yaralarını Diyarbakır’ın eski ilçe otogarında kurulacak tesislerde üretim yaparak saracak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin sanayi ve işgücü üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik proje hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Acil Eylem Programı (BOTAP)” çerçevesinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanacak eski ilçe otogarının depremzede kadın çalışanları için dönüştürülmesi üretimin devamlılığının sağlanması projesi’nin hayata geçmesi için ilk adım atıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak projeye imza attı. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık makamında yapılan törende projenin detayları paylaşıldı.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, imza töreninde yaptığı konuşmada, Diyarbakır için önemli projelere imza attıklarını belirtti.

70 milyon liralık projeyle 700 kadına yeni istihdam olanağı

Kent için istihdama yönelik önemli bir projenin imza törenini gerçekleştirdiklerini belirten Vali Su, "Kalkınma Ajansımız ile beraber Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz, kadın istihdamına yönelik önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. İlimizin eski ilçe otogarında yaklaşık 15 dönümlük bir yerimiz vardı. Oraya inşallah kalkınma ajansımızın destekleriyle özellikle depremzede kadınlarımıza yönelik içlikler yapacağız, tekstil atölyeleri kuracağız ve orada yaklaşık 700 civarında kardeşimizi istihdam etmeyi öngörüyoruz. 70 milyon liralık bir proje, bunun 50 milyonunu kalkınma ajansımız inşallah destekleyecek. 20 milyonunu da biz dediğimiz gibi büyükşehir olarak destekleyeceğiz. Valiliğimiz, Yenişehir Kaymakamımız ve Belediyemiz, Kalkınma Ajansımız ve tabi ki Büyükşehir Belediyemizin işbirliğiyle bu projeyi inşallah orada gerçekleştireceğiz. Bu atölyelerimizde öncelik bayanlarımız olmak üzere istihdam sağlamış olacağız. Ağırlık olarak öncelik bayanlarımız olduğu için orada bir de kreş açacağız. Böylelikle 12 adet içlik ve bir kreş olmak üzere o alanda güzel bir atölye faaliyetini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün depremle ilgili oluşturmuş olduğu bölgesel kalkınma odaklı acil eylem programı çerçevesinde destek programının hayata geçtiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesinin kendilerine sunmuş olduğu projeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygun gördüğünü aktaran Çolak, "Bu vesileyle depremin olumsuz etkilerinin bir an önce olumlu noktaya dönmesi, kadınlarımızın özellikle istihdamı ve ekonomideki canlılığın sağlanmasıyla ilgili güzel bir program" diye konuştu.

Programa, Vali Ali İhsan Su, Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve Vali Yardımcısı Ömer Coşkun katıldı.