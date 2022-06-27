Diyarbakır’da 30 milyonluk yatırım ile dev tesis kurdu, 150 kişiye istihdam sağladı

Diyarbakırlı iş insanı Kadir Denizhan, 30 milyonluk dev yatırımı ile yerli, yabancı ve Diyarbakır halkını tarihi Sur, Dicle Nehri ve Hevsel Bahçeleriyle bir araya getirdi. 150 kişiye istihdam kapısı sağlayan Two kafe ve restoran, 25 bin metrekare alana kuruldu.

Hizmet sektörüne yeni bir soluk kazandırmayı amaçlayan iş insanı Kadir Denizhan, Two markasıyla Diyarbakır’a 30 milyon TL’lik yatırım yaptı. Yaklaşık 25 bin metrekare alan üzerine kurulu ve gastronomi alanında faaliyet yürütecek olan devasa mekan Diyarbakır’da gastronomi alanında algıyı değiştirmeyi hedefliyor. Sur ilçesi Dicle Üniversitesi, sınırları içerisinde yer alan cafe ile restaurant şeklinde tasarlanan mekan, 7 ‘den 70‘e herkesi ağırlamak için gün sayıyor. 3 temmuzda resmi açılış gerçekleştirecek olan mekanın, tarihi Sur, Hevsel Bahçeleri ve Dicle Nehri manzarası ile aynı anda bin kişiye hitap edebilecek kapasiteye sahip. Açık alan olarak bölgenin en büyük sosyal tesisi olan ve 150 kişiye istihdam sağlayan Two aynı zamanda çocukların hoşça ve güvenli şekilde vakit geçirmeleri için kapalı-açık oyun alanlarına sahip.

Atıl durumdaki alanı tesise çevirdi

Ayrıca mekanda bulundukları başta midilli atları olmak üzere ve diğer can dostlarını da çocukların eğlencelerine ortak olacağını kaydeden Kadir Denizhan, vatandaşları eşsiz manzaraya davet etti. Denizhan, “Burası Diyarbakır Dicle Üniversitesine ait atıl durumda bir alandı, burada tesisimizi oluşturduk. Diyarbakır’ın Dicle Nehri, Hevsel Bahçeleri ve Sur manzaralı 30 milyonluk bir yatırım yaptık. Yatırımımızda ilk anda 150 kişiye istihdam sağlayacağız, devamında iş yoğunluğuna göre bu sayı artacak. 25 bin metrekare alan üzerine kuruldu, 2 alandan oluşuyor. Birincisinde restoran bölümü, kahvaltı hizmetlerinden kentin gastronomisi ve dünya mutfaklarında bulunan yemek çeşitleri yer alacak. Diğer alanımızda ise ailelerin gelip rahat oturabilecekleri büyük açık alan mevcut. Kapalı ve açık çocuk alanları mevcut, midilli atları ve diğer can dostlarımızla ailelere hitap edecek kafe ortamı yapıldı. Tesisin temel özelliği Diyarbakır’da şehirden uzak ferah açık alanlarıyla özellikle sıcak havalarda halkımızı serinletecek alan 7’den 70’e hizmet edebilecek şekilde tasarlandı, aynı anda bin kişiye hizmet verebilecek. 3 temmuzda resmi açılışımız olacak Diyarbakır Dicle Üniversitesi onkoloji hastanesinin alt kısmında bulunan Dicle Nehri kıyısında hizmet vereceğiz" dedi.