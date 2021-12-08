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Diyarbakır’da 2022 yılında hedef 2 milyon turist

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs nedeniyle 2020 yılında gelen turist sayısının az olması otelcileri üzerken, 2021’de ise yükselen sayı turizm ve otelcileri sevindirdi. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Kadri Varçin, 2022 yılında hedeflerinin 2 milyon turist olduğunu söyledi.

Ekonomi 08.12.2021, 15:41
Diyarbakır’da 2022 yılında hedef 2 milyon turist

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs nedeniyle 2020 yılında gelen turist sayısının az olması otelcileri üzerken, 2021’de ise yükselen sayı turizm ve otelcileri sevindirdi. Turizm Otel Yöneticileri Derneği Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Kadri Varçin, 2022 yılında hedeflerinin 2 milyon turist olduğunu söyledi.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Kadri Varçin, 2020 ile 2021 yılları arasında kentte gelen ve konaklayan yerli ile yabancı turistlerle ilgili istatistikleri paylaştı. Pandemi kısıtlamalarının esnetilmesi sonrası yerli ve yabancı turistlerin Diyarbakır’a yaptığı ziyaretin 2 kat arttığını belirten TUROYD Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Varçin, “Pandeminin ilk yılları, olması sebebiyle yasaklar mevcuttu. Toplantıların, yemeklerin, organizasyonların bir çoğu kısıtlamadan dolayı yapılamıyordu. Çünkü pandemide birçok bulaşıcı hastalıklar, mesafe olayı, yasaklar falan öngörülmüştü. Bu öngörüde de 2020’de konaklamamızı da artışı zayıflatmıştı. Tabii 2022’nin yılı ile bu yasakları esnetilmesiyle durumundan dolayı birçok organizasyonlar konaklamalar, toplantılar, yemekler, yabancı ve yerli turistler bölgeye gelmiştir” dedi.

“2020 ve 2021 yılları arasında yüzde 47,5 artış olmuştur”

Diyarbakır’da turizm işletme ve belediye olmak üzere 61 otel bulunduğunu belirten Varçin, “2020 Ocak ile Ekim ayı arasında yerli turistler 288 bin 939 kişi yabancı turist ise 13 bin 71 olmak üzere toplamda 376 bin ve 2020 yılının toplamında da 376 bin 138 kişi kentimize gelmiştir. Konaklayan turist sayısı bunlarda yerli ve yabancı olmak üzere 2020 yılında 527 bin 19 kişi konaklamıştır otellerimizde. 2021 Ocak ve Ekim ayına baktığımızda ise bu oranda yükselme olduğunu görmekteyiz. Ocak ve Ekim 2021 yılında kentimize gelen yerli turist sayısı 423 bin 709 kişi ile yabancı turist sayısı da 21 bin 160 kişi olduğu görülmektedir. Bunların toplamı ise 445 bin 669 kişidir. Oranlara baktığımızda 2020 ve 2021 yılları arasında yüzde 47,5 artış olmuştur” diye konuştu.

“Zerzavan kalesini 216 bin 611 kişi ziyaret etti”

Zerzavan yılı olması nedeniyle de Zerzavan Kalesine gelen ziyaretçi sayısını da açıklayan Varçin, “2021 yılının başlangıcından bugüne kadar Zerzavan Kalesine 213 bin 463 yerli, 3 bin 184 yabancı olmak üzere 216 bin 611 kişi ziyaret etmiştir. 2021 yılında Zerzan Kalesinden dolayı konaklama yapan misafirlerimiz ile birlikte turist sayımız yerli yabancı olarak 1 milyon kişiyi geçmektedir. 2022’de hedef 2 milyondur. Çünkü gerçekten yerli yabancı ve dış pazar olarak da misafirlerimiz bölgeye gelecektir. Yaptığımız görüşmelere baktığımızda bu şekil gerçekleşecek. On Gözü köprümüz, Gazi Köşkümüz, Surlarımız, tarihi ev yapılarımız gibi yerler Diyarbakır’a gelecek turistleri ağırlayacağız” şeklinde konuştu.

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