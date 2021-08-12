Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tarlada kurutulmuş domatesleri inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu kurutulmuş domates tarlasında yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulundu. Vali Karaloğlu, “Diyarbakır Türkiye’nin en önemli tarımsal merkezlerinden bir tanesi. Diyarbakır’da tarımsal sulama imkanları arttıkça Diyarbakır sadece Türkiye’yi değil dünyayı da besleyebilecek imkanları olan bir bölge” dedi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Manisa’dan Diyarbakır’a gelerek organik doğal sebze üreten ve iklim değişikliğinden sonra Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Karacadağ eteklerinde 4 bin dönüm domates üretimi ve kurutmayı yurt dışına taşıyan Muzaffer Işıklı’ya ait tarlada inceleme bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, “Bugün hep beraber Diyarbakır’ımız için de yeni olan bir Tarım faaliyeti ile ilgili hem çiftçimizi tarlada ziyaret ettik domates toplayan insanımıza kadınlarımızla beraber biz de domates topladık hem de toplanan domateslerin doğal iklimlendirme ile güneş altında kurtulması ile ilgili işlemi burada incelemiş olduk” dedi.

“Diyarbakır dünyayı da besleyebilecek imkanları olan bir bölge"

Diyarbakır Türkiye’nin en önemli tarımsal merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Vali Karaloğlu, “Diyarbakır Türkiye’nin en önemli tarımsal merkezlerinden bir tanesi. Diyarbakır’da tarımsal sulama imkanları arttıkça Diyarbakır sadece Türkiye’yi değil dünyayı da besleyebilecek imkânları olan bir bölge. İşte Diyarbakır’da çok yeni olan bir tarımsal faaliyet ile birlikte, 2 senedir Manisa Ahmetli’den ilimize gelen buradaki çiftçimizle sözleşmeli çiftçilik yapan Muzaffer Bey’in işletmesindeyiz. Değerli arkadaşlar burada en önemli konu Muzaffer Bey geliyor çiftçiye önce fidesini veriyor, sonra gübresini veriyor, sulama sistemlerini veriyor. En önemlisi alım garantisi veriyor, ürünü alım garantisi veriyor çiftçi için en zor iş ürettiğini pazarlamaktadır. Eğer Çiftçi herhangi bir ürünü ekerken nihai ürünü satış fiyatını biliyorsa çok rahat hareket eder. Buradaki en büyük avantajı çiftçinin ürününü ekerken kaç kuruştan satacağını domatesin kilosunu Muzaffer Bey’e kaç kilodan vereceğini ekerken bilmesi. Bu çiftçi için büyük bir avantaj, onun için anlaşmalı çiftçilikleri teşvik ediyoruz” diye konuştu.

“122 bin dönüm alanda Diyarbakır’da sebze yetiştiriyor”

Vali Karaloğlu, “Diyarbakır’da önümüzdeki dönem sulama imkanları arttıkça sebzeciliğinde, açık alan sebzeciliğinin bahçe sebzeciliğinin gelişeceğini öngörüyoruz. Şu anda sadece Muzaffer Bey’in Diyarbakır’da ektirdiği domates 2 bin 200 dönüm, bizim toplam 122 bin dönüm alanda Diyarbakır’da sebze yetiştiriyor. Önümüzdeki dönemde bu sebze miktarının hem ekilen alanların hem üretilen ürünlerin artacağını öngörüyoruz. Şimdi Muzaffer Bey’in ikinci bir hedefi var önümüzdeki dönen bin dönüm Diyarbakır’da Çilek ektirme yine sözleşmeli çiftçilik kapsamında bu faaliyetleri İnşallah hem çiftçimizin gelirini artıracak hem de Türkiye’den dünyaya daha çok tarımsal ürün ihracat etme hiç piyasaya daha çok tarımsal ürün vermeye imkanımızı artırmış olacak. Ben hem tarlada emek veren çiftçimize hem bu organizasyonu yapıp Diyarbakır’a bu imkanı sağlayan işletmemize işin insanımıza çok teşekkür ediyorum ürünleri bereketli, kazançları bol olsun” şeklinde konuştu.