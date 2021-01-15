Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Erbil’de temsilcilik açacak

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) heyeti, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde yaptığı temaslarda bu yıl ortak fuar düzenleme ve Erbil’de temsilciliğin açılması konusunda mutabakat sağladı.

DTSO’nun Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne ziyaretinde heyette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Erdal Avşar ve Ercan Tayınlamak, DTSO Meclis Üyesi ve DTSO Bilim ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Korkmaz, Meclis Üyesi Mehmet Akyıl, DTSO Genel Sekreteri Ferdani Gökdere ve Mezopotamya Fuarcılık A.Ş Genel Müdürü M. Velat Ektirici yer aldı. Erbil Başkonsolosluğu, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası ve Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası ile yapılan görüşmelerde 2021 yılı fuar çalışmaları ve DTSO Erbil Temsilciliği’nin açılması ve ortak çalışma yapılması konusunda mutabakat sağlandı. Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ile gerçekleştirilen görüşmede, DTSO Erbil Temsilciliği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Karaçay, Erbil’de DTSO temsilciliğinin açılacak olmasının önemli bir adım olduğunu belirterek, ticari ilişkilere büyük katkı sağlayacağını söyledi. Görüşmede IKBY ile ihracat yapan üyelerin yaşadıkları sorunların çözümü ve Diyarbakır’da düzenlenecek fuarlara alım heyetlerinin katılması konusunda yapılabilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avşar, DTSO Erbil Temsilciliği’nin açılması konusunda mutabakat sağlanmış olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ikili işbirliklerinin güçlendirilmesi bakımından 2021 yılında düzenlenebilecek ortak fuarlar ve karşılıklı olarak fuarlara alım heyetlerinin katılmasının sağlanması konusunda da zaman kaybetmeden çalışmalara başlanacağını belirtti. Yeni dönem fuarlarının Mezopotamya Fuarcılık A.Ş üzerinden eskisinden çok daha güçlü bir şekilde gerçekleşmesi için düzenlenecek ortak fuarların da büyük önem taşıdığını belirten Avşar, DTSO olarak bu konuda ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini ifade etti.

Fuar çalışmaları kapsamında Erbil, Süleymaniye ve Duhok illerindeki tarım birlikleri, tarım müdürlükleri ve paydaş kurumlar ziyaret edilerek, 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenecek tarım fuarına davet edildiği belirtildi.