Diyarbakır Tekstil OSB’de iki fabrika daha faaliyete girdi, istihdam sayısı 4 bine ulaştı

Diyarbakır, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) iki fabrikanın daha faaliyete girmesiyle 35 fabrikada 4 bin istihdam ile üretim yapılarak dünyanın dört bir yanına ihracat yapılıyor.

Güneydoğu Tekstil Sanayici ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin 2019 yılında temeli atıldığını hatırlattı. 129 hektarlık alanda şu ana kadar yaklaşık 60 fabrikanın bitme aşamasına geldiğini aktaran Dalkıran, 35 fabrikada üretim yapıldığını ifade etti. Bugün itibariyle yaklaşık 4 bin kişi mevcut şartlarda istihdam edildiğini açıklayan Dalkıran, “Son iki ayda iki fabrikamız daha üretime başladı. Bu iki fabrikamızda şu anda yaklaşık 300 kişi istihdam ediliyor. Yılsonuna kadar da bu şekilde inşaatı bitmek üzere olan fabrikalarımızın bitmesiyle birlikte sadece bizim birinci etapta öngördüğümüz, hedeflediğimiz yaklaşık 10 bin kişinin OSB’de iş başı yapması ve istihdam edilmesi” dedi.

“Irak’tan Çin’e kadar ihracat”

Genel anlamda buradaki üreticilerin büyük bir kısmı Diyarbakır markaları olduğunu kaydeden Dalkıran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu iki fabrikamız fason üretim yapan firmalarımız. Kendi fabrikalarına taşındılar, üretim yapıyorlar. Ama GÜNTİAD üyeleri onlarca ülkeye, Irak’tan Çin’e varana kadar birçok yere ihracat yapılıyor. Son ihracat verilerine göre de Diyarbakır’da ilk 10’da 4 GÜNTİAD üyesi. Dolayısıyla tekstilci, ihracatçı var şu anda. Bu şu demektir. Geçmişte tekstilciler Diyarbakır’da çok fazla ön planda görünmüyordu. Ama bugün Diyarbakır’da, ilk 10’da 4 tekstilci var; bizim hedefimiz önümüzdeki yıllarda Diyarbakır’ın ihracatın lokomotifi tekstil olacağını ön görüyoruz. Çalışmalarımız bu yönde.”

“Diyarbakır’da finansa erişim noktasında biz yine bu anlamda yetkililerden destek bekliyoruz”

“Bunun yanında aynı şekilde sıkıntılarımız da var” diyen Dalkıran, sözlerini şöyle tamamladı:

“Hem dernek olarak, hem sektör olarak, iş ile ilgili ciddi problemler var. Bu ülkemiz ile olan bir durum değil. Dünya da birçok yerde üretim ile ilgili daralmalar ve tedarik zincirlerinin kırılma durumu söz konusu. Dolayısıyla birçok alanda bunun çalışmasını yapıyoruz. İşsizlik noktasında mevcut istihdamımızı korumaya çalışıyoruz. Üyelerimizin bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatması için bir çaba içerisindeyiz. Ama bugün geldiğimiz noktada bölgede bu anlamda ciddi bir problem var. Bu problemi çözmek içinde elbette yetkililerden hem sektörü hem de kentimizin bu anlamda sahip çıkmasını bekliyoruz. Son yıllarda en fazla yatırım yapan kentlerden bir tanesi Diyarbakır’dır. Diyarbakır’da finansa erişim noktasında biz yine bu anlamda yetkililerden destek bekliyoruz. Finansa erişim noktasında kolaylaştırılmasını bekliyoruz.“