banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İlker Başbuğ hakim karşısında!
İlker Başbuğ hakim karşısında!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Rus donanması Kırım açıklarında
Rus donanması Kırım açıklarında

Diyarbakır pandemiye rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırladı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOTED) Başkanı seçilen Veysi Kaya, basın mensupları ile bir araya gelerek sorunları tek tek ele alıp hep birlikte çözüm üreteceklerini söyledi.

Ekonomi 03.03.2022, 13:28
Diyarbakır pandemiye rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırladı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen seçimle Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOTED) Başkanı seçilen Veysi Kaya, basın mensupları ile bir araya gelerek sorunları tek tek ele alıp hep birlikte çözüm üreteceklerini söyledi.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Diyarbakır Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOTED) Başkanı Veysi Kaya, yönetim kurulu üyeleri İhsan Akkaya, Serdar Ay, Ömer Güler ve Ömer Yüksel’i tanıtarak sorunları ele aldı. Tanışma sonrası Diyarbakır’a gerçekleştirecekleri projelerle turizmde kalkınmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Kaya, uçak seferleriyle ilgili görüşmelerin gerçekleştiğini müjdeledi. Kaya, ortak sevda olan Diyarbakır’da 4,5 milyon TL’lik yatırım bütçesi ile 34 turizm işletme belgeli otelde 2 bin 464 oda kapasiteli 4 bin 886 yatağa sahip işletmeler olarak pandemi şartlarına rağmen yıllık ortalama 1 milyon misafir ağırlayan Diyarbakır’ın basın mensuplarından sonra en çok görünen yüzü olduklarını ifade etti.

Sektörde hedefleri Diyarbakır’ı turizm pastasında hak ettiği payı alabilmesini sağlamak olduğunu aktaran Kaya, "DOTED olarak, Diyarbakır ilimizin alt yapısı, otel işletmeleri, donanımları, nitelikli iş gücü ile iç ve dış pazarlarda turizm dinamiklerini sektör açısında hak ettiği zirveye ulaşabilmesi noktasında, bir süreden beridir çeşitli toplantılar ve istişareler yapmaktayız. Yönetim kurulu üyeleri ile beraber, kentimizin iç ve dış turizme nasıl katkı sağlarız, potansiyelimizi nasıl artırırız diye çalışma yaptık. Somut örnek vermek gerekirse, bazı kentlerle ilgili karşılıklı uçak seferleri konusunda eksikler var, güzergah konusunda belirlemeler yapıyoruz. Uçak seferlerinin artırılması konusunda talep ve çalışmalarımız var. Aslında sektörel açıdan bölgede iyi bir noktada bulunmaktayız. Sorunlar tek tek ele alıp hep birlikte çözüm üreteceğiz. DOTED olarak göreve yeni seçim yönetim kurulumuz üyelerimiz ve sektörümüzün bütün birleşenleriyle beraber, bu hedefe ulaşabilme noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğimizi bir kez daha belirliyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18