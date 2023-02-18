Diyarbakır OSB’den deprem bölgesine ücretsiz çadır üretimi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) deprem bölgelerine ücretsiz çadır üreterek vatandaşlara sıcak bir yer sağlamaya çalışıyor.

Diyarbakır OSB asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlara karşı tepkisiz kalmadı. OSB kendi bünyesinde ve kendi imkanlarıyla deprem bölgesine çadır üretmek için kolları sıvadı. OSB, bu üretimi ücretsiz olarak sağlarken, Kahramanmaraş başta olmak üzere Adıyaman gibi çevre illere gönderdi. Hazırlanan çadırlar 8 metrekare olarak tasarlanırken içerisinde yaklaşık olarak 10 kişi barınabiliyor.

“OSB olarak tamamen ücretsiz yapıyoruz”

Depremde evlerini kaybeden vatandaşlara ellerinden geldikçe çadır üreteceklerini belirten Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, ürettikleri çadırları ücretsiz dağıttıklarını kaydetti. Fidan, “İnsanlar Adıyaman, Kahramanmaraş’ta soğuk bir havada durdukları için biz kendimiz vicdanen rahat edemiyorduk. Kendi arkadaşlarımızla ne yapabiliriz diyerek gece toplandığımızda bir çadır modeli çizdik ve model üzerinde harekete başladık. Ardından Kahramanmaraş’a, Adıyaman’a ve Diyarbakır’a belirli noktalara çadır gönderdik. AFAD’ın verdiği çadırlar kadar değil ancak soğukta dışarıda durmaktansa çadırın içinde olmak daha iyidir diye düşündük. Çadırlara devam edecek miyiz bilmiyoruz ancak elimizden geldiği kadar yapmaya çalışacağız. Devletimiz de bu konuda fazlasıyla iyi çalışarak çadır yetiştirdi, her bölgeye çadır kentler kuruyor. Bizlerde ufakta olsa yardım etmek amacıyla bir şeyler yaparak yetişmeye çalıştık. Çadırlarımız 8 metrekare olarak değişiyor, içerisinde rahatlıkla 9 veya 10 kişi barınabiliyor. Hatta gönderdiğimiz yerlerden bize fotoğraflarda geliyor içeresine minder yerleştirip yaşıyorlar. Beni ise en çok duygulandıran şeyse bir çocuğun çadırın içerisine uzanmış yüzünde sıcak bir tebessüm olmasıydı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi olarak tamamen ücretsiz yapıyoruz. Burada çadırları kendimiz diktiriyoruz, çelik iskeletini burada yapıyoruz. Montajını da yaptıktan sonra çevre illere gönderiyoruz. Özellikle de Adıyaman ve Kahramanmaraş’a çok sayıda çadır gönderiyoruz” dedi.