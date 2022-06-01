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Diyanet, kurban kesim bedellerini açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2.250 lira, yurt dışında ise 1.800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Ekonomi 01.06.2022, 12:09
Diyanet, kurban kesim bedellerini açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini  yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 Türk lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler için 1800 Türk lirası olarak belirledik" ifadelerini kullandı.

#DİYANET #kurban kesim bedelleri
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