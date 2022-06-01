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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 2 bin 500, yurt dışı bin 800 olarak belirledik”
Diyanet, kurban kesim bedellerini açıkladı!
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2.250 lira, yurt dışında ise 1.800 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
Ekonomi 01.06.2022, 12:09
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,
"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 Türk lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler için 1800 Türk lirası olarak belirledik" ifadelerini kullandı.