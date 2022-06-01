Diyanet, kurban kesim bedellerini açıkladı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş,

"Türkiye Diyanet Vakfı olarak bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içinde kestirmek isteyenler için 2 bin 250 Türk lirası, yurt dışında kestirmek isteyenler için 1800 Türk lirası olarak belirledik" ifadelerini kullandı.