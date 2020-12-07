DİSK asgari ücret talebi ne kadar?

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu düzenlediği basın toplantısında kriz ve salgının emekçi sınıflarını yoksullaştırdığını belirtti. Asgari Ücret tespit sürecinin Türkiye'nin en büyük ücret pazarlığı olduğunu belirten Çerkezoğlu, “Asgari ücret birçok Avrupa ülkesinde sembolik bir ücrettir ama Türkiye'de milyonların meselesidir. 10 milyon işçi asgari ücretin altında ve asgari ücrete yakın çalışmaktadır.” dedi.

Çerkezoğlu, “Asgari ücret birçok parametreyi de belirlemektedir. Asgari ücret giderek ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tümüyle vergi dışında bırakılmalı. 2021 yılı asgari ücreti net 3 bin 800 lira olmalıdır.” açıklamasında bulundu.

2021 #AsgariÜcret'ine dair raporumuzu ve taleplerimizi bir basın toplantısı ile açıklıyoruz pic.twitter.com/3oHOKQ8s66 — DİSK (@diskinsesi) December 7, 2020

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet kanadı 5 kişi ile temsil ediliyor.

Görüşmelerde ilk toplantı Bakanlık'ta yapılıyor. İşçi ve işveren taraflarının ev sahipliğinde yapılan iki toplantının ardından dördüncü ve son toplantı yine Bakanlık'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor.