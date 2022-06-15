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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Tahıl Koridoru' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekonomi 15.06.2022, 12:18 15.06.2022, 12:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Tahıl Koridoru' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO ile temas halindeyiz. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda beklentilerimizi yazılı olarak ilettik. Tahıl koridoru ile ilgili olarak Rusya'dan cevap bekliyoruz. BM planının işler bir plan olduğunu anlattık. Taraflar anlaşırsa İstanbul'da detayları görüşmek üzere bir araya gelebileceğimizi söyledik." açıklamasında bulundu.

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