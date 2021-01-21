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Dışarıda kartopu oynayıp stres atarak kaplıca suyunda şifa buluyorlar

Sakarya’da turizmde göz bebeği tesislerden biri olan İhlas Kaplıca Evleri ve Termal Oteli sömestr öncesinde de tatilcilerin ilk tercihi arasında yer alıyor. Tabiatın tüm güzelliklerini içerisinde barındıran ve yağan kar ile birlikte de beyaza bürünen tatil beldesinde konaklayan vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirerek kaplıca suyunda da şifa buluyor.

Ekonomi 21.01.2021, 11:38
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Dışarıda kartopu oynayıp stres atarak kaplıca suyunda şifa buluyorlar

Sakarya’da turizmde göz bebeği tesislerden biri olan İhlas Kaplıca Evleri ve Termal Oteli sömestr öncesinde de tatilcilerin ilk tercihi arasında yer alıyor. Tabiatın tüm güzelliklerini içerisinde barındıran ve yağan kar ile birlikte de beyaza bürünen tatil beldesinde konaklayan vatandaşlar doğayla iç içe vakit geçirerek kaplıca suyunda da şifa buluyor.

Aldığı tedbirlerle kesintisiz hizmete devam eden İhlas Kuzuluk Kaplıca Evleri ve Kuzuluk Termal Oteli sömestr öncesinde de tatilcileri bir tatlı huzurun adresine davet ediyor. Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan kaplıcalar, tatil severleri kendi evindeki rahatlığı aratmayacak daire ve odalarda sunduğu imkanlar ile konaklamaya bekliyor. Huzur veren kuş seslerinin cıvıltıları ile yeşil ve mavinin birbirine karıştığı tabiatın tüm güzelliklerini bir arada bulunduran tatil beldesi, müşterilerine yorgunluklarını giderebilme ve doğa ile iç içe olabilme fırsatını sunuyor. Sömestr öncesinde de tatilcilerin ilk tercihi arasında yer alan Kuzuluk Kaplıca Evlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Sağlıklı, ekonomik ve yüksek standartlı tatil keyfi

Müşterilerine, ilgileri doğrultusunda kaplıca evleri ve termal otel olmak üzere iki farklı tatil seçeneği sunulmakta. Türkiye’deki ilk ve en büyük termal devre mülk projesi olarak, Sakarya’nın Akyazı Kuzuluk bölgesinde, çevresi ormanlarla kaplı olan 200 bin metrekarelik bir arazide kurulan İhlas Kaplıca Evleri sömestr tatilinde de; ailelerin tatil ihtiyaçlarını, sağlığı da esas alarak, ekonomik ve yüksek standartlarda karşılayabilme fırsatı sundu. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ve doktor kontrolünde kullanılan kaplıca suyu, romatizma, eklem ve yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde; ortopedi, beyin ve sinir ameliyatları sonrasında uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında eski hareket kabiliyetini tekrar kazanmak için; kronik dönemdeki bazı nörolojik rahatsızlıklarda rehabilitasyon amacıyla; genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi yöntemi olarak tavsiye ediliyor.

Günün her saatinde kaplıca suyu

Günün her saatinde kaplıca suyuna sahip olan bin 470 daire, ailelerin bütün ihtiyaçları düşünülerek planlandı. İhlas Kuzuluk Termal Otel ise, 60 standart, üç süit ve iki apart oda olmak üzere toplam 65 oda ve 130 yatak kapasitesine sahip. Tabiat ile iç içe bir tatil imkanı sunan otelin odalarında 24 saat boyunca termal su bulunuyor. Her türlü organizasyon için gerekli tüm konfor ve teknik donanıma sahip olan 90 ve 45 kişilik iki ayrı konferans salonunda da şirket içi eğitim, seminer ve bayi toplantıları gerçekleştiriliyor. Termal ve sağlık ünitelerinde ailece girilebilecek Türk hamamı tarzında üç termal özel banyo, sauna ve iki masaj salonu bulunuyor.
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