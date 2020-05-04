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Dış ticarette koronavirüsün etkisi: Nisan ayında ihracat %41, ithalat %28 düştü

Koronavirüs etkisinin kuvvetli bir şekilde hissedildiği nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 41 gerileyerek 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat yüzde 28 gerileyerek 13 milyar dolar oldu.

Dış ticarette koronavirüsün etkisi: Nisan ayında ihracat %41, ithalat %28 düştü

Koronavirüs etkisinin kuvvetli bir şekilde hissedildiği nisan ayında ihracat, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 41 gerileyerek 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İthalat yüzde 28 gerileyerek 13 milyar dolar oldu.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 12:58
2012 Okunma
Dış ticarette koronavirüsün etkisi: Nisan ayında ihracat %41, ithalat %28 düştü

Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada ekonomik aktivitenin sert bir şekilde yavaşladığı nisan ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,38 düşüşle 8,99 milyar dolar oldu. Nisanda ithalat ise yüzde 28,31 azalarak 12,96 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, Genel Ticaret Sistemine göre, dış ticaret açığı nisan ayında 3,97 milyar dolar oldu.

'Koronavirüs ihracatta düşüşün ana nedeni'

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada dış ticaret rakamlarında yaşanan düşüşte koronavirüs etkisine vurgu yapıldı. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 

"Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik yansımalarının Nisan ayında çok daha sert ve keskin görülmeye başlanması, ihracatımızı negatif yönde etkilemeye devam etmiştir.

Nitekim salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, önemli ihraç ülkelerimizde görülen eşi görülmemiş boyuttaki pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri Nisan ayı ihracatımızda görülen düşüşün de ana nedeni olmuştur. "

Gülle: İhracat hedefimiz COVID-19'dan büyük

COVID-19 pandemisinin küresel büyüme ve ticarete yönelik öngörüleri değiştirdiğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, buna karşılık Türkiye’nin aldığı tedbirlerin ve mart ayının ikinci yarısına kadar kendisini koruyabilmesinin etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5-6 büyümesini öngördüklerini belirtti.

İhracat rakamlarını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, “Gün umutsuzluk günü değil, yarınlardaki fırsatlara hazırlanma günüdür. Covid-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi edecek başlıkları ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için eylem planlarını devreye aldık. Unutulmayalım ki, ihracat hedeflerimiz Covid-19’dan büyük. Biz hiç yılmadan “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine doğru giden yolda kararlı yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” dedi.

En fazla ihracat makinede

“Kazanlar ve Makineler” faslında ihracat nisan ayında yüzde 39,28 azalışla 918 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisanda en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla “Demir ve Çelik” (654 milyon dolar) ve “Elektrikli makina ve cihazlar” (531 milyon dolar) oldu.

En fazla ihracat yine Almanya'ya 

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD ve Irak olurken ithalatta ise ilk üç sırada Çin, Almanya ve Rusya yer aldı. Nisan ayında ihracatçılar 205 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başardı.

Ancak salgın nedeniyle başta AB ülkeleri olmak üzere, Türkiye'nin en önemli ihraç ülkelerinde görülen pazar ve talep daralmaları ve sınırlardaki karantina önlemleri nedeniyle nisan ayında ihracatta sert kayıplar görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre Fransa’ya yüzde 66 İspanya’ya yüzde 59 İngiltere’ye yüzde 57,7 İtalya’ya yüzde 51 Belçika’ya yüzde 48,8 Almanya’ya yüzde 35,9 Irak’a yüzde 34,4 ve ABD’ye yüzde 25,1 oranında azaldı.

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